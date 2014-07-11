دعوت عمومی مشارکت در طرح سفره های مهربانی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح در راستای اهداف انسان دوستانه جمعیت هلال احمر در تامین احترام انسان ها و تکریم نیازمندان روزه دار به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، هموطنان خیر و نیکوکار می توانند کمک های غیر نقدی خود را با مراجعه به مراکز و شعب جمعیت هلال احمر در سراسر کشور تحویل و کمک های نقدی خود را برای مشارکت در تامین و برگزاری این سفره ها به شماره حساب جمعیت هلال احمر با عنوان کمک های خیریه با موضوع خاص نزد شعب بانک ملت و یا به حساب متمرکز ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ (شناسه ۰۸/۱) به نام سازمان داوطلبان واریز نمایند و از ثواب و فیوضات معنوی این امر خداپسندانه و خیرخواهانه بهره مند شوند.

یادآور می شود نیازمندان و بیماران صعب العلاج، زنان سرپرست خانواده یا خانواده های بی سرپرست، ایتام و خانواده های کم برخوردار مناطق محروم، آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده، خانواده های زندانیان و محرومان، معلولان، سالمندان و از کار افتادگان از جمله جامعه هدف و بهره وران این طرح ملی در ماه رمضان هستند.