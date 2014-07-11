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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

دعوت عمومی مشارکت در طرح سفره های مهربانی هلال احمر

دعوت عمومی مشارکت در طرح سفره های مهربانی هلال احمر

سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر همنوا با نغمه های ملکوتی ماه مبارک رمضان در تکریم و اطعام نیازمندان روزه دار، با مشارکت خیرین، داوطلبان و مردم نیکوکار، ۵ هزار سفره مهربانی را در سراسر کشور می گستراند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح در راستای اهداف انسان دوستانه جمعیت هلال احمر در تامین احترام انسان ها و تکریم نیازمندان روزه دار به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، هموطنان خیر و نیکوکار می توانند کمک های غیر نقدی خود را با مراجعه به مراکز و شعب جمعیت هلال احمر در سراسر کشور تحویل و کمک های نقدی خود را برای مشارکت در تامین و برگزاری این سفره ها به شماره حساب جمعیت هلال احمر با عنوان کمک های خیریه با موضوع خاص نزد شعب بانک ملت و یا به حساب متمرکز ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ (شناسه ۰۸/۱) به نام سازمان داوطلبان واریز نمایند و از ثواب و فیوضات معنوی این امر خداپسندانه و خیرخواهانه بهره مند شوند.

یادآور می شود نیازمندان و بیماران صعب العلاج، زنان سرپرست خانواده یا خانواده های بی سرپرست، ایتام و خانواده های کم برخوردار مناطق محروم، آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده، خانواده های زندانیان و محرومان، معلولان، سالمندان و از کار افتادگان از جمله جامعه هدف و بهره وران این طرح ملی در ماه رمضان هستند.

کد مطلب 2329220

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