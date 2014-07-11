ایجاد بندر خشک در لرستان در گرو مشارکت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکی صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه ایجاد بندر خشک در لرستان اظهار داشت: در صورتی که بندر خشک در استان راه اندازی شود رونق خاص و ویژه ای در حوزه اقتصاد و اشتغال استان ایجاد می شود.

وی با اشاره به اخذ موافقت اولیه ایجاد بندر خشک از سازمان بنادر بیان داشت: ایجاد این بندر خشک از نظر پدافند غیر عامل، دسترسی به کالا، رونق حمل و نقل و ترانزیت کالا، ایجاد اشتغال و ... تاثیر گذار خواهد بود.

مشاور اجرایی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ایجاد بندر خشک به یک مطالبه عمومی برای مردم استان تبدیل شده است گفت: این خواسته مردم است که مصوبه احداث بندر خشک جنبه عملیاتی پیدا کند.

ملکی با اشاره به دلیل عدم ایجاد بندر خشک در استان بعد از گذشت چند سال عنوان کرد: شرط ایجاد این بندر خشک این است که نباید توسط دولت ایجاد شود و باید زمینه لازم برای ورود بخش خصوصی و اجرای این بندر فراهم شود.

وی با بیان اینکه چند سال پیش یک سرمایه گذار بخش خصوصی اعلام آمادگی کرد که نسبت به ایجاد این بندر خشک در لرستان اقدام کند افزود: زمینی هم در اختیار این سرمایه گذار قرار داده شد ولی متاسفانه به دلیل عدم حمایتهای لازم از این سرمایه گذار انگیزه ای برای ادامه کار در این زمینه نداشت.