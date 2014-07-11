دستگیری کیف قاپان آپاچی سوار

به گزارش خبرنگار مهر، 14 اردیبهشت امسال زنی با مراجعه به کلانتری 110 شهدا به مأموران اعلام کرد که کیف دستی وی از سوی سرنشنیان یک دستگاه موتورسیکلت سفید رنگ و در حالیکه او با خودرو در پشت چراغ قرمز توقف کرده بود ، به سرقت رفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کیف قاپی و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 34 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

شاکی پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی در اظهارات خود به کارآَگاهان گفت : ساعت 12 و 30 دقیقه 14 اردیبهشت در خیابان شکوفه درودیان در حال تردد با خودرو سواری خود بودم . ناگهان در پشت چراغ قرمز ، سرنشین یک موتورسیکلت اقدام به باز کردن در سمت شاگرد راننده کرد و در یک لحظه اقدام به سرقت کیف دستی حاوی مدارک شناسایی ، وجوه نقد و گوشی تلفن همراه من کرد و به سرعت از محل متواری شد .

همزمان با شناسایی تعدادی از مالباختگان به ویژه زن هایی که بدین شیوه و شگرد مورد کیف قاپی و سرقت در حین رانندگی قرار گرفته بودند ، کارآگاهان پایگاه ششم آگاهی با انجام اقدامات پلیسی متوجه شدند که یکی از مجرمین سابقه دار منطقه پیروزی ، اقدام به از سرگیری سرقت های کیف قاپی در سطح شهر تهران گرفته است . با شناسایی محمد 25 ساله که از مجرمین سابقه دار در زمینه کیف قاپی به شیوه داخل خودرو بوده و در استان های مختلف کشور بارها دستگیر و روانه زندان شده ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این متهم یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ نیز در اختیار دارد .

با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص "محمد . ن" و موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ مورد استفاده توسط وی ، تصاویر این متهم از بانک اطلاعاتی پلیس استخراج و در بررسی تصاویر مجرمین ، تصویر وی از سوی تعدادی از شکات و مالباختگان ، به عنوان راننده موتورسیکلت مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی "محمد . ن" به عنوان یکی از اعضای گروه سارقین ، کارآگاهان اقدام به دستگیری وی در مخفیگاهش واقع در داخل منطقه پیروزی - خیابان پرستار کردند .

محمد پس از دستگیری و انتقال به پایگاه ششم آگاهی ، به دهها فقره کیف قاپی در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه در پیروزی - شکوفه - بلوار ابوذر اعتراف و یکی از بچه محل های خود به نام علی 25 ساله را به عنوان همدست خود معرفی کرد .

با معرفی "علی . ر" از سوی "محمد" ، وی به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار کیف قاپی - 6 فقره سابقه دستگیری به اتهام کیف قاپی - که بارها توسط پلیس آگاهی دستگیر شده ، مورد شناسایی قرار گرفت . بلافاصله مخفیگاه "علی . ر" در اتوبان آهنگ شناسایی و این متهم پس از دستگیری با تأیید اظهارات محمد، سه مجرم سابقه دار به نام های "مهرزاد" (23 ساله) ، "حسین" (30 ساله) و "عبدالله" (33 ساله) را به عنوان سه عضو دیگر معرفی کرد.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی مخفیگاه متهمان در منطقه اتوبان آهنگ، این سه متهم نیز در سه عملیات همزمان دستگیر و در همان تحقیقات اولیه به دهها فقره سرقت به ویژه کیف قاپی در پشت چراغ قرمز و یا در حین ورود خودرو به داخل پارکینگ اعتراف کردند .

سرهنگ کارآگاه رضا امیدی رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و با اعتراف متهمان به دهها فقره کیف قاپی در مناطق مختلف شهر تهران ، قرار قانونی برای آنها صادر و متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند. به همین خاطر از کلیه شکات و مالباختگان ، بویژه بانوانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و کیف قاپی قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهمان و پیگیری شکایات خود به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان نبرد شمالی – میدان نبرد - انتهای خیابان شهید بیدی مراجعه کنند.