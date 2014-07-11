ناکامی داعش برای تاسیس یک شعبه در سینای مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع وابسته به وزارت کشور مصر اعلام کرد: نیروهای امنیتی مصر تلاش برای تاسیس شعبه داعش در شبه جزیره سینا را ناکام گذاشته اند.

وی افزود: متهمان تابعیت های فلسطین، عراقی و سوری دارند.بر اساس تحقیقات اولیه متهمان حامل نامه هایی به سرکرده های گروههای تکفیری در سینا هستند و داعش تلاش کرده است که از این گروه برای اعلام سیطره بر سینا استفاده کند.

منبع مصری بیان کرد: این طرح با کمک گروههای تکفیری که در حوادث خشونت بار خاورمیانه نقش دارند به اجرا درآمده است.هدف این بوده است که این افراد هسته اولیه برای جذب دیگر تروریست های از عراق و سوریه به سینا باشد.