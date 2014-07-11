ایجاد اشتغال برای جوانان بزرگترین افتخار و سرمایه برای صنعتگران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب سهل‌ آبادی صبح جمعه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه واحدهای صنعتی آذربایجان ‌شرقی با اشاره به اینکه همه مسئولان و مدیران واحدهای صنعتی ملزم به ایجاد اشتغال برای جوانان هستند، گفت: ایجاد اشتغال برای جوانان بزرگترین افتخار و سرمایه برای صنعتگران و کارآفرینان است.

وی با بیان اینکه موانع سر راه صنعتگران باید برداشته شود تا آنها بتوانند اشتغال ایجاد کنند، گفت: همه ما از بیکاری جوانان رنج می بریم و باید برای رفع این معضل چاره ای بیندیشیم که دولت نیز باید در این زمینه با برداشتن موانع به صنعتگران کمک کند.

سهل آبادی با تاکید بر اینکه لازمه توسعه کشور خروج از رکود و کاهش تورم است، ادامه داد: در این خصوص نقش تشکل های صنعتی پررنگ است.

وی با اشاره به اینکه دولت باید برای بخشودگی جرایم و معوقات صنعتگران اقدام کند، اظهار داشت: انتظار این است که دولت از صنعتگران و واحدهای در آستانه غرق شدن حمایت کند تا آنها باز بتوانند روی پای خود بایستند.

سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ بهره های بانکی اشاره کرد و گفت: بهره‌های بانکی 23 درصدی، جرائم 30 درصدی و مطالبات ارزش افزوده توان رقابت را از صنعتگران گرفته است.

وی همچنین در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این قانون خوب است به شرطی که کامل و دقیق اجرا شده و نظرات صنعتگران در آن دخالت داده شود.