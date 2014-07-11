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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

«ساخت و ساز نقش» علی سرابی ادامه دارد/ پایان کارگاه در استودیو

«ساخت و ساز نقش» علی سرابی ادامه دارد/ پایان کارگاه در استودیو

کارگاه بازیگری «ساخت و ساز نقش» به سرپرستی علی سرابی که سال 92 اولین دوره آن برگزار شده بود، سال جاری نیز با حضور 18 هنرجو در حال برگزاری است.

سرابی درباره وضعیت دوره دوم کارگاه بازیگری «ساخت و ساز نقش» به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر چند جلسه از دوره دوم کارگاه «ساخت و ساز نقش» را سپری کرده‌ایم. امسال حدود 120 هنرجو متقاضی ثبت‌نام بودند که 65 نفر بعد از ثبت‌نام به مرحله مصاحبه رسیدند و از بین این تعداد 18 هنرجو برای حضور در کارگاه «ساخت و ساز نقش» انتخاب شدند.

وی درباره محل برگزاری این کارگاه بازیگری افزود: ما از پلاتوی شماره یک مجموعه تئاتر شهر برای انجام مصاحبه با متقاضیان شرکت در کارگاه استفاده کردیم و جلسه اول این کارگاه بازیگری هم در تالار شمس برگزار شد. جلسات دیگر کارگاه «ساخت و ساز نقش» هم با همکاری برج میلاد در این مکان برگزار می‌شوند.

این بازیگر سینما و تئاتر درباره تعداد جلسات و موضوعات مدنظر کارگاه «ساخت و ساز نقش» یادآور شد: ما این دوره از کارگاه را در 17 جلسه برگزار می‌کنیم. در دوره گذشته برخی موضوعات به صورت آزمون و خطا در این کارگاه بازیگری اجرا شد که البته پاسخ و نتیجه خوبی داشت. امسال دیگر این آزمون و خطا را نداریم و جلسه پایانی «ساخت و ساز نقش» هم در استودیو برگزار و از هنرجویان حاضر در کارگاه فیلم‌برداری می‌شود تا به عنوان بازیگران جدید ناتورالیسم به سینمای ایران معرفی شوند.

سرابی که در دوره اول کارگاه بازیگری «ساخت و ساز نقش» از هومن به‌منش و پیمان معادی به عنوان اساتید مهمان استفاده کرده بود، درباره حضور اساتید مهمان در دور دوم این کارگاه تأکید کرد: این دوره هم اساتید مهمان خواهیم داشت. در دوره گذشته هومن به‌منش و پیمان معادی لطف کردند و 2 جلسه کارگاه با حضور این هنرمندان برگزار شد. امسال معادی درگیر پروژه‌های تصویری است و نمی‌تواند در کارگاه حضور داشته باشد. با هومن به‌منش هم در این زمینه صحبت خواهم کرد. البته جلسات 11 و 15 کارگاه با حضور اساتید مهمان برگزار می‌شوند و هنوز برای معرفی اساتید مهمان فرصت داریم.

کد مطلب 2329250

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