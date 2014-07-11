«ساخت و ساز نقش» علی سرابی ادامه دارد/ پایان کارگاه در استودیو

سرابی درباره وضعیت دوره دوم کارگاه بازیگری «ساخت و ساز نقش» به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر چند جلسه از دوره دوم کارگاه «ساخت و ساز نقش» را سپری کرده‌ایم. امسال حدود 120 هنرجو متقاضی ثبت‌نام بودند که 65 نفر بعد از ثبت‌نام به مرحله مصاحبه رسیدند و از بین این تعداد 18 هنرجو برای حضور در کارگاه «ساخت و ساز نقش» انتخاب شدند.



وی درباره محل برگزاری این کارگاه بازیگری افزود: ما از پلاتوی شماره یک مجموعه تئاتر شهر برای انجام مصاحبه با متقاضیان شرکت در کارگاه استفاده کردیم و جلسه اول این کارگاه بازیگری هم در تالار شمس برگزار شد. جلسات دیگر کارگاه «ساخت و ساز نقش» هم با همکاری برج میلاد در این مکان برگزار می‌شوند.



این بازیگر سینما و تئاتر درباره تعداد جلسات و موضوعات مدنظر کارگاه «ساخت و ساز نقش» یادآور شد: ما این دوره از کارگاه را در 17 جلسه برگزار می‌کنیم. در دوره گذشته برخی موضوعات به صورت آزمون و خطا در این کارگاه بازیگری اجرا شد که البته پاسخ و نتیجه خوبی داشت. امسال دیگر این آزمون و خطا را نداریم و جلسه پایانی «ساخت و ساز نقش» هم در استودیو برگزار و از هنرجویان حاضر در کارگاه فیلم‌برداری می‌شود تا به عنوان بازیگران جدید ناتورالیسم به سینمای ایران معرفی شوند.



سرابی که در دوره اول کارگاه بازیگری «ساخت و ساز نقش» از هومن به‌منش و پیمان معادی به عنوان اساتید مهمان استفاده کرده بود، درباره حضور اساتید مهمان در دور دوم این کارگاه تأکید کرد: این دوره هم اساتید مهمان خواهیم داشت. در دوره گذشته هومن به‌منش و پیمان معادی لطف کردند و 2 جلسه کارگاه با حضور این هنرمندان برگزار شد. امسال معادی درگیر پروژه‌های تصویری است و نمی‌تواند در کارگاه حضور داشته باشد. با هومن به‌منش هم در این زمینه صحبت خواهم کرد. البته جلسات 11 و 15 کارگاه با حضور اساتید مهمان برگزار می‌شوند و هنوز برای معرفی اساتید مهمان فرصت داریم.