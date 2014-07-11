سینمای ایران سینمای دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم حبیب ایل بیگی دبیر نخستین جشنواره «سینما از دریچه ماوراء» با ارائه گزارشی از این جشنواره گفت: برای برگزاری این جشنواره زمان کمی داشتیم اما با همت تمام کسانی که ما را در برگزاری این رویداد همراهی کردند، توانستیم این رویداد را به شکلی استاندارد برگزار کنیم هر چند ممکن است ضعف‌هایی نیز داشته باشیم.

وی افزود: در این دوره ‌یک هزار و 400 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 114 عکس، 47 فیلم و 130 فیلم‌نامه برای حضور در جشنواره انتخاب شدند. در بخش داوران این جشنواره هم از حضور بزرگان هنر عکاسی و سینما بهره برده‌ایم تا انتخاب‌های درستی داشته باشیم.

ایل بیگی تاکید کرد: معتقدم این جشنواره قادر است جریان‌ساز باشد. بنابراین تمام مراکز انجمن در شهرهای مختلف آماده حمایت از فیلمسازانی هستند که می‌خواهند در این حوزه کار کرده و برای جشنواره فیلم ارسال کنند.

پس از سخنان رئیس انجمن سینمای جوانان، کلیپی از چگونگی برگزاری این رویداد سینمایی پخش شد. سپس حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد، بیان کرد: در ابتدا باید بگویم که جشنواره فیلم سال‌ها پیش در نمایشگاه قرآن برگزار می‌شد اما چندین سال بود به دلایلی برگزار نشد. اما خوشبختانه با همراهی سازمان سینمایی و هنرمندان این موقعیت فراهم آمد تا در این دوره این جشنواره برگزار شود.

وی افزود: این جشنواره در دوره‌های آغازین خود، برگزیدگانی با نام خادم قرآن داشت. برای نمونه می توانم از مجید مجیدی و استاد فرشچیان به عنوان خادمین قرآن نام ببرم. این اتفاق اقدامی شایسته‌ بود که هنرمندان هم از آن استقبال بسیار کردند بنابراین در این دوره هم شاهد انتخاب خادم قرآنی خواهیم بود. البته خادم این دوره با حضور رئیس جمهور طی مراسمی دیگر با حضور خادمان قرآنی معرفی خواهد شد.

حجت‌الاسلام حشمتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایرانیان همیشه نشان داده‌اند که در هنر قرآنی ذوق و استعداد فراوان دارند. این مسأله را هم می‌توان در هنرهایی چون تذهیب و گل مرغ مشاهده کرد. در این زمان نیز سینما به عنوان جذاب‌ترین شکل هنر باید هم‌دوش هنرهای دیگر مبلغ و اشاعه دهنده قرآن کریم باشد. این خواسته نیز با مساعدت مسئولان حاصل می‌شود.

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد تاکید کرد: هر جشنواره‌ای که می‌خواهد به ثمر نشیند در ابتدا باید تداوم داشته باشد برای همین ضروری است که این جشنواره حمایت شود. پس از همه علاقمندان هنر قرآنی دعوت می‌کنم تا ما را برای برگزاری بهتر این رویداد در سال بعد یاری کنند.

در این مراسم حجت الله ایوبی نیز به عنوان آخرین سخنران گفت: ایرانی‌ها هر آنچه که از هنر داشتند در راه قرآن عرضه کردند. گواه بارز این ادعا هنرهای تجسمی است که طی قرن‌ها به خوبی از مفاهیم قرآنی بهره برده است. البته خدمات ایرانیان در هنر اسلامی بسیار فراتر از آن چیزی است که بتوان تعریف کرد. برای همین هم معمولا در جهان اسلام هنر ایرانی همیشه در کنار هنر قرآنی قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: سینما امروز نیازمند مفاهیم والای قرآنی است به ویژه این که در فضای مادی موجود بسیاری از انسان‌ها رنجیده خاطر هستند و فیلم‌های قرآنی می‌توانند برای آنها آرامش خاطری باشند. البته تاثیرگذاری فیلمهای قرآنی تنها در بعد داخلی نیست بلکه در حوزه بین‌الملل هم می‌توان با زبان سینما تاثیرات بزرگی را به وجود آورد.

رئیس سازمان سینمایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: من سینمای ایران را به واقع سینمای دینی می‌دانم چون معتقدم که معنای واقعی سینمای قرآنی همانا پرداختن به ارزش‌های اسلامی و اخلاقی است. با این توضیح باید گفت که سینمای ایران در پرداختن به مفاهیم قرآنی نمره قبولی گرفته است.

ایوبی در پایان گفت: در بخش مستند و فیلم کوتاه جوانان مشتاق بسیاری وجود دارند که آرزو دارند کار قرآنی کنند پس وظیفه ماست که به آنها در این حوزه کمک کنیم.



