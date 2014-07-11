دولت برای به روز کردن سیستم های کارخانجات از صنعتگران حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح جمعه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه واحدهای صنعتی آذربایجان ‌شرقی با تاکید بر ضرورت دانش بنیان کردن واحدهای صنعتی به تکنولوژی روز دنیا گفت: یکی از مشکلات اصلی واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی، فرسودگی فناوری و تکنولوژی ماشین آلات آنها است که باید اعتبارات و کمک هایی برای آنها اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید به صورت عملی و دقیق اجرا شود، افزود: ما نیز این سیاست ها را در آذربایجان شرقی به طور کامل اجرا می کنیم و برای این منظور کارگروه ها و کمیته های تخصصی تشکیل شده است.

جبارزاده با بیان اینکه رتبه آذربایجان شرقی در فضای کسب و کار در کشور 21 است، گفت: این رتبه نگران کنند است و باید تا سال آینده این رتبه تک رقمی شود.

وی همچنین با تاکید مجدد بر اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در آذربایجان شرقی وجود دارد، گفت: سرمایه گذاری در این استان آینده روشنی دارد که ما نیز این فضا را آماده کرده ایم و هیچ مانعی برای سرمایه گذاری در این استان وجود ندارد.