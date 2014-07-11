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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

با افزایش ظرفیت نیروگاه سبلان؛

برق تولیدی اردبیل 480 مگا وات افزایش می یابد

برق تولیدی اردبیل 480 مگا وات افزایش می یابد

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از افزایش 480 مگا واتی برق تولیدی استان در پی افزایش ظرفیت نیروگاه سبلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش پیش از ظهر جمعه در جلسه بررسی وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاه سبلان تصریح کرد: در حال حاضر تولید برق در این نیروگاه گازی بوده و با استفاده از بخش بخار ظرفیت تولید افزایش می یابد.

وی افزود: بخش بخار نیروگاه بلا استفاده مانده و این در حالی است که می توان با استفاده از این ظرفیت 480 مگا وات برق و معادل تقریبی برق فعلی استان، برق تولید کرد.

به گفته خدابخش اجرای این طرح با سرمایه گذاری قرارگاه خاتم الانبیا دنبال می شود و پیمانکار طرح نیز انتخاب شده است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت برای افزایش ظرفیت نیروگاه تامین مالی نمی کند، ادامه داد: در عین حال با حضور بخش خصوصی می توان شاهد افزایش تولید برق استان بود.

وی افزود: در فاز اول اجرایی به مدت سه سال هزار نفر مشغول به کار می شوند که بیانگر پتانسیل اشتغال زایی این طرح حتی در زمان اجرا است.

خدابخش از دستگاه های استان خواستار حمایت از پروژه های سرمایه گذاری شد و تاکید کرد: با محدودیت های اعتبارات دولتی امید توسعه استان به بخش خصوصی است.

کد مطلب 2329263

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