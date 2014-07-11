بکارگیری فناوری های نوین در پیش بینی حوادث طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی و مهندس اسماعیل نجار معاون وزیرکشور و رئیس سازمان مدیریت بحران منعقد شد.

در اين جلسه، دو طرف آمادگي خود را جهت همكاري دوجانبه اعلام کردند و پس از آن زمینه‌های مناسب مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان، قرارداد همکاری دو جانبه‌ای میان دانشگاه شهید بهشتی و سازمان مدیریت بحران کشور به امضا رسید.

هدف از امضای این تفاهم‌نامه، بهره‌مندی و استفاده متقابل از توانمندی علمی، تخصصی و تجربی در جهت ارتقای دانش تخصصی و افزایش مهارت نیروی انسانی و کیفیت تحقیقات علمی – کاربردی در زمینه مدیریت بحران و حوادث طبیعی از جمله زلزله ، سیل ، خشکسالی است.

اجرای طرح های خاص تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان در زمینه های مختلف توسط دانشگاه، طراحی و اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی در زمینه‌های تخصصی مورد نیاز سازمان توسط دانشگاه، همکاری سازمان و دانشگاه در خصوص انجام پروژه‌های تحقیقاتی – کاربردی مشترک، همکاری سازمان و دانشگاه در برگزاری دوره‌های مشترک خارجی باسازمان‌های بین‌المللی و تبادل استاد، بررسی و انجام مطالعات امکان سنجی بکارگیری از فناوری‌های نوین در پیش‌بینی ، پیشگیری ، آمادگی و مقابله و بازسازی و بازتوانی در حوادث طبیعی از جمله زمینه های همکاری در این تفاهم نامه است.