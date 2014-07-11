برای ایجاد هر شغل 15هزار دلار مبالغ ارزی و 750 میلیون ریال اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن ‌زاده صبح جمعه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه واحدهای صنعتی آذربایجان ‌شرقی با تاکید بر ضرورت حمایت های دولت از صنعتگران واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: برای ایجاد اشتغال همه باید دست به دست هم دهیم چراکه هر سال نزدیک یک میلیون و 500 هزار نفر جویای کار به بازار کار کشور اضافه می شوند.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک مشکلات صنعتگران و واحدهای تولیدی با حمایت ها و اجرای درست سیاست های دولت رفع می شود، اظهار داشت: صاحبان صنایع با تجربیات خود امنیت اقتصادی و سیاسی جامعه را فراهم می‌کنند و باید از آنها بیشتر از این حمایت کرد.

حسن زاده همچنین با اشاره به اینکه جامعه صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی با مدیران استانی تعامل و همراهی سازنده ای دارند، گفت: خیلی ارزشمند است که استاندار این استان در روز معارفه خود می گوید که من برای صنعتگران چک سفید می کشم.

وی همچنین از رتبه نخست آذربایجان شرقی در تعداد واحدهای نمونه کشوری خبر داد و گفت: امسال هشت واحد نمونه کشوری آذربایجان ‌شرقی به دلیل فعالیت های خود در روز صنعت، معدن و تجارت مورد تجلیل قرار گرفتند.