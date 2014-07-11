اطری با شکست سرمستی مسافر کرواسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد جهت انتخاب فرد برتر وزن 55 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد جوانان برای حضور در رقابت های جهانی کرواسی صبح امروز(جمعه)، مسابقه انتخابی ما بین رضا اطری و یونس سرمستی برگزار شد.



در این رقابت ابتدا یونس سرمستی در مسابقه نخست با نتیجه 8 بر یک از صد اطری گذشت، اما اطری در مسابقه های بعدی به ترتیب با نتیجه 11 بر 7 ، ضربه فنی و 8 بر 4 ، ضربه فنی به برتری دست یافت. به این ترتیب رضا اطری مسافر رقابت های جهانی جوانان در کرواسی شد. این مسابقات روزهای 15 تا 19 مرداد ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد

