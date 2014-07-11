ورود و خروج تانکر های سوخت به مرز پرویزخان محدود شد

نعمت الله ناز پرورده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بررسی های به عمل آمده در راستای تأمین برخی زیرساختهای رفاهی و امنیتی تردد ترانزیت سوخت از مرز پرویزخان با محدودیت های بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تردد کامیون های سوخت از مرز قطع نشده است اما تا تصمیم نهایی بعد از بررسی های دقیق تر در خصوص تحولات عراق این اقدام با محدویت های خاصی انجام شده و کنترل شده تر صورت خواهد گرفت.

نارپرورده با اشاره به وجود امنیت پایدار در مرزهای غربی کشور گفت: بسیاری از محدودیت های اعمال شده به دلیل احتیاط بیشتر و شرایط داخلی عراق و رانندگان عراقی است که این محدودیت ها تا اوایل هفته آینده بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

وی از تردد بالغ بر 300 کامیون طول روز گذشته از مرز پرویز خوان خبر داد.

معاون سیاسی فرمانداری قصرشیرین گفت: بر خی شایعات محدودیت تردد را مربوط به مسائل قاچاق سوخت یا تصمیمات مربوط به سر اخیر وزیر کشور به قصرشیرین اعلام می کنند در حالی که این موضوع فقط مربوط به بررسی های تخصصی مربوط به ترانزیت با توجه به شرایط است و ارتباطی به این موارد ندارد.

وی در پایان از احتمال اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص تعداد تانکرهای ورودی و خروجی به ایران تا اوایل هفته آینده خبر داد.