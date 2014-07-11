تحولات فلسطین و عراق محور گفتگوهای بایدن با عبدالله دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "جو بایدن" معاون اول اوباما امروز در واشنگتن با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید بایدن در این دیدار بحران غزه و راه های حل آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

همچنین تحولات عراق و تحرکات گروه تروریستی داعش در این کشور از جمله محور های گفتگوی بایدن با پادشاه اردن بوده است. طبق اعلام کاخ سفید دو طرف خواهان تشکیل فوری دولتی با حضور نمایندگان تمام گروه های سیاسی و قومی شده اند.

بر این اساس دو طرف در این دیدار بدون توجه به انتخابات ریاست جمهوری سوریه که پایان دهنده مداخلات خارجی در این کشور بود، مدعی لزوم حل سیاسی بحران این کشور و عملی شدن خواست ملت سوریه شده اند.