عوامل زمین خواری 40 هزار متر مربعی در گیلان غرب روانه زندان شدند

سرهنگ یوسف حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر از به دام افتادن 5 زمین خوار در شهرستان گیلان غرب در پی اقدامات تحقیقاتی و اطلاعاتی دقیق خبر داد.

وی گفت: افرادی با هویت مشخص در ماه های گذشته اقدام به تعرض و تصرف غیر قانونی قسمتی از عرصه های طبیعی ملی و مراتع در شهرستان کرده بودند که دستگاه اجرایی ذیربط به اعلام شکایت علیه این افراد تشکیل پرونده داده و تحقیقات نیروی انتظامی از بدو شکایت آغاز شد.

وی ادامه داد: این پرونده بعد از انجام اقدامات مقدماتی به پیس آگاهی ارجاع شد تا مراحل نهایی برخورد با متخلفین انجام شود.

فرمانده انتظامی گیلان غرب ادامه داد: پس از انجام مراحل اطلاعاتی پرونده و شناسایی افراد اصلی مرتبط با این تخلف 5 نفر از عناصر اصلی این اقدام به دام افتاده و دستگیر شدند.

حاتمی این زمین خواری را در زمین هایی با وسعت بیش از 40 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: اراضی ملی و مراتع تصرف شده ارزشی معادل 800 میلیارد ریال داشت که به بیت المال باز گشت و متخلفین روانه زندان شدند.

وی در پایان تصریح کرد: تصرف زمین ها و عرصه های طبیعی ملی اقدامی است که بدون هیچ اغماضی با ان برخورد شده و متخلفین به سزای اعمال خود خواهند رسید.