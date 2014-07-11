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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

حاتمی خبر داد:

عوامل زمین خواری 40 هزار متر مربعی در گیلان غرب روانه زندان شدند

عوامل زمین خواری 40 هزار متر مربعی در گیلان غرب روانه زندان شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان گیلان غرب از به دام افتادن 5 نفر در راستای رسیدگی به پرونده زمینخواری 40 هزار متر مربعی از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ یوسف حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر از به دام افتادن 5 زمین خوار در شهرستان گیلان غرب در پی اقدامات تحقیقاتی و اطلاعاتی دقیق خبر داد.

وی گفت: افرادی با هویت مشخص در ماه های گذشته اقدام به تعرض و تصرف غیر قانونی قسمتی از عرصه های طبیعی ملی و مراتع در شهرستان کرده بودند که دستگاه اجرایی ذیربط به اعلام شکایت علیه این افراد تشکیل پرونده داده و تحقیقات نیروی انتظامی از بدو شکایت آغاز شد.

وی ادامه داد: این پرونده بعد از انجام اقدامات مقدماتی به پیس آگاهی ارجاع شد تا مراحل نهایی برخورد با متخلفین انجام شود.

فرمانده انتظامی گیلان غرب ادامه داد: پس از انجام مراحل اطلاعاتی پرونده و شناسایی افراد اصلی مرتبط با این تخلف 5 نفر از عناصر اصلی این اقدام به دام افتاده و دستگیر شدند.

حاتمی این زمین خواری را در زمین هایی با وسعت بیش از 40 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: اراضی ملی و مراتع تصرف شده ارزشی معادل 800 میلیارد ریال داشت که به بیت المال باز گشت و متخلفین روانه زندان شدند.

وی در پایان تصریح کرد: تصرف زمین ها و عرصه های طبیعی ملی اقدامی است که بدون هیچ اغماضی با ان برخورد شده و متخلفین به سزای اعمال خود خواهند رسید.

کد مطلب 2329278

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