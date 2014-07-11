شلیک موشک ام 75 حماس به فرودگاه بن گورین/مصر گذرگاه رفح را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، گردانهای عزالدین قسام برای اولین بار فرودگاه بین گورین را با چهار موشک ام 75 هدف قرار دادند.شلیک این موشکها سبب توقف پروازها در این فرودگاه شده است.

از سوی دیگر صدای آژیر خطر در تل آویو، هرتسلیا و اسدود در نوار غزه به صدا درآمد.

به گفته منابع فلسطینی مسئولان مصری بدون دلیل گذرگاه رفح را به روی زخمی شدگان فلسطینی بسته اند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت از زخمی شدن چهار نفر بر اثر حمله موشکی مقاومت به غوش دان در تل آویو خبر داد.

در رمات غان نیز سه موشک فرود آمد.