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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۰

اخبار سیاسی عراق/

گمانه زنی درباره هیئت رئیس پارلمان عراق/واکنش به خروج وزیران کُرد از کابینه مالکی

گمانه زنی درباره هیئت رئیس پارلمان عراق/واکنش به خروج وزیران کُرد از کابینه مالکی

منابع وابسته به مجلس اعلا در حالی شانس نامزد وابسته به این مجلس را برای تصدی معاون اولی رئیس پارلمان عراق زیاد دانستند که یکی از اعضای فراکسیون الاحرار فراخوانی وزیران کرد از کابینه مالکی را عامل تنش بیشتر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،  منابع وابسته به ائتلاف الموطن به رهبری عمار حکیم اعلام کردند: ائتلاف اتحاد ملی عراق طی روزهای گذشته نامزدهای خود را برای تصدی پست معاون اول رئیس مجلس بررسی کرده است و همام حمودی از مجلس اعلا بیشترین شانس را در این زمینه دارد.

این منابع بر ضرورت انتخاب روسای سه گانه در داخل صحن پارلمان عراق تاکید کردند.

از سوی دیگر حاکم الزاملی نماینده وابسته به فراکسیون الاحرار اعلام کرد: روسای گروههای سیاسی مسئول شکست در حصول توافق درباره روسای سه گانه هستند.همه باید در برابر هجوم وحشیانه به کشور متحد عمل کنند.

وی با اشاره به تصمیم کردها برای خارج کردن وزیران خود از کابینه مالکی تاکید کرد: این تصمیم منجر به بحران جدیدی در کشور می شود.جنگ رسانه ای میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان تلاش ها برای تشکیل دولت آینده را با چالش روبرو می کند.

از سوی دیگر ریناس جانو عضو حزب دموکرات کردستان عراق با اشاره به حضور نمایندگان ائتلاف کردستان درجلسه روز یکشنبه آن را مرتبط به توافقات سیاسی دانست.

کد مطلب 2329296

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