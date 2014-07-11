به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تیمور علی عسگری قبل از ظهر جمعه در جمع روسای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: نقد یکی از دلسوزیهای جبهه اعتدال و عقلانیت به شمار می رود و ما همان طور که از رئیس جمهور حمایت می کنیم می توانیم عملکرد او را نیز نقد کنیم زیرا هیچ یک از ما معصوم نیستیم.

وی با اعلام اینکه 110 کلام ناب شهید بهشتی نماد عقلانیت این شهید و نمادی از اعتدال و عقلانیت است، افزود: در جبهه اعتدال و عقلانیت کشف انگیزه‌ها و جریان سازی به عنوان یک موتور محرک قوی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در حرکتی تشکیلاتی؛ انگیزه، مسیر و هدف مشخص از اصول مهمی است که باید مورد توجه باشد طوری که اگر ما انگیزه شناس شویم، قطعا سیاست شناس هم می‌شویم و اگر بعد عقلانیت تقویت شود نیروی مخرب شهوت و دیگر نیروهای مخرب هم نابود می‌شود.

به گفته وی هدف‌داری در یک تشکیلات، مهم‌تر از انگیزه و مسیر و هدف است و استقامت و تسلیم‌پذیری در هدف‌مداری بسیار نقش اثر گذاری دارد.

حجت الاسلام عسگری تاکید کرد: عقلانیت و اعتدال گرایی در مسیر می‌تواند شکفته شده و به عنوان یک جریان رخ بنماید اما در طول این مسیر کسانی در قالب تخریب گر و اختلال گر و کسانی هم در خط اعتدال و میانه روی وارد میدان می شوند بنابراین تمامیت خواهی، حرکتی زشت و افراطی گری است و در این راستا رهبری فرمودند که اعتدال شعار مطلوبی است اما باید تلاش کرد در قالب این اعتدال از ظلم به مظلومان جلوگیری شود.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: نقد یکی از دلسوزیهای جبهه اعتدال و عقلانیت به شمار می رود و ما همان طور که از رئیس جمهور حمایت می کنیم می توانیم عملکرد او را نیز نقد کنیم زیرا هیچ یک از ما معصوم نیستیم.

وی تاکید کرد: در جبهه اعتدال و عقلانیت به کشف انگیزه‌ها و جریان سازی به عنوان یک موتور محرک قوی توجه لازم صورت گرفته است.