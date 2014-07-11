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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۱

مهدیان به مهر خبر داد:

برپایی بالغ بر 40 محفل جزء خوانی قرآن کریم در شهرستان میامی

برپایی بالغ بر 40 محفل جزء خوانی قرآن کریم در شهرستان میامی

میامی - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی از برپایی 40 محفل جزء خوانی قرآن بمناسبت ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد و گفت: اولویت این محافل در راستای نهادینه کردن ارزش های اسلامی خواهد بود.

رضا مهدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیاناینکه در ماه مبارک رمضان، جزءخوانی و ترتیل‌خوانی قرآن کریم در بالغ بر 40 محفل شهرستان میامی برگزار می‌شود، در طرح ضیافت الهی، مساجد و محافل قرآنی با برگزاری برنامه‌های ویژه میزبان مومنان روزه‌دار است.

وی با تاکید بر اینکه قرآن رمز وحدت است و باید با میل و رغبت وجودی آن را حفظ و تلاوت کنیم، تصریح کرد: بهره مندی از نسیم روح بخش کلام وحی زمینه ساز حضور اقشار مختلف مردم و همدلی در این فضای معنوی از جمله اهداف برگزاری این محافل است.

مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی همکاری نهادها و ادارات فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی را در پیشبرد اهداف فرهنگی و مذهبی منطقه خوب توصیف کرد و افزود: همکاری و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و قرآنی شهرستان در برگزاری برنامه های قرآنی نقش بسزایی دارد.

مهدیان در خاتمه با بیان اینکه با برنامه ریزی مناسب ماه رمضان امسال برنامه های خوبی در بخش آموزش و محافل قرآنی داریم، افزود: خود را موظف می دانیم تا در زمینه نهادینه کردن ارزش های اسلامی و انقلابی تلاش مضاعف داشته باشیم و لازمه این امر برگزاری منظم محافل و مجالس قرآنی است.

 

کد مطلب 2329299

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