برپایی بالغ بر 40 محفل جزء خوانی قرآن کریم در شهرستان میامی

رضا مهدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیاناینکه در ماه مبارک رمضان، جزءخوانی و ترتیل‌خوانی قرآن کریم در بالغ بر 40 محفل شهرستان میامی برگزار می‌شود، در طرح ضیافت الهی، مساجد و محافل قرآنی با برگزاری برنامه‌های ویژه میزبان مومنان روزه‌دار است.

وی با تاکید بر اینکه قرآن رمز وحدت است و باید با میل و رغبت وجودی آن را حفظ و تلاوت کنیم، تصریح کرد: بهره مندی از نسیم روح بخش کلام وحی زمینه ساز حضور اقشار مختلف مردم و همدلی در این فضای معنوی از جمله اهداف برگزاری این محافل است.

مسئول نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی همکاری نهادها و ادارات فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی را در پیشبرد اهداف فرهنگی و مذهبی منطقه خوب توصیف کرد و افزود: همکاری و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و قرآنی شهرستان در برگزاری برنامه های قرآنی نقش بسزایی دارد.

مهدیان در خاتمه با بیان اینکه با برنامه ریزی مناسب ماه رمضان امسال برنامه های خوبی در بخش آموزش و محافل قرآنی داریم، افزود: خود را موظف می دانیم تا در زمینه نهادینه کردن ارزش های اسلامی و انقلابی تلاش مضاعف داشته باشیم و لازمه این امر برگزاری منظم محافل و مجالس قرآنی است.