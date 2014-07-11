بزرگترین حامی بخش تولید در کشور رهبر معظم انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح جمعه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه آذربایجان شرقی با بیان اینکه رئیس جمهور دولت یازدهم نیز در این مدت کمک های خوبی به تولید کنندگان و بخش های مختلف تولیدی کرده اند، گفت: با رشد اقتصاد و افزایش تولیداتکشور متحول می شود و باید همه دست به دست هم دهیم تا این موضوع تحقق یابد.

وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به بخش صنعت و تولید کشور تزریق شود، گفت: سرمایه ای که با هدف حمایت از تولید به این واحدها تزریق شود، بدون شک باعث افزایش تورم نمی شود.

رحمانی با بیان اینکه امکان ندارد در یک جامعه ای با وجود تورم و فساد شاهد رشد آن سیستم باشیم، گفت: اکنون معضلات اصلی کشور بیکاری و رکود اقتصادی هستند که همه باید احساس مسئولیت کنند و مسئولان نیز برنامه ها و سیاست های منسجمی داشته باشند و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه 14 هزار واحد تولیدی در کشور غیر فعال هستند، گفت: باید سیاست های حمایت از تولید تبدیل به برنامه های اجرایی شود تا شاهد رشد و فعال شدن واحدهای متعدد تولیدی در کشور باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: جذب سرمایه نیازمند ارتقای امنیت در یک کشور است که باید برای آن برنامه داشت.

میرهادی قره سید با بیان اینکه امنیت پیش زمینه سرمایه گذاری است، ادامه داد: باید مسئولان اجرایی کشور نسبت به فراهم کردن فضا برای جذب سرمایه گذار تلاش کنند.

وی با تاکید بر ضرورت داشتن نگاه عادلانه به استان های مختلف کشور گفت: ما باهم در کشور یک مجموعه هستیم که پیشرفت این کشور زمانی حاصل می شود که همه اجزاء پیشرفت کنند.

قره سید در ادامه سخنان خود با تاکید بر عملی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری واقعا راهگشاست و ایشان همیشه با منویات و رهنمودهای خود بخش اقتصاد را کمک کرده اند.

وی با بیان اینکه استفاده از توان مدیران صنعتی آذربایجان شرقی درمدیریت های کلان کشوری ضروری است، گفت: آذربایجان شرقی ظرفیت های لازم را دارد که باید از آنها استفاده کرد.

این نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تاکید بر اینکه سیاست های دولت امنیت اقتصادی را به کشور بازگردانده است، گفت: با حمایت هایی که شده است باید صنعت بتواند روی پای خود بایستد و کشور را نیز به جلو ببرد.