کلمه اعتدال دستخوش افراد معلوم الحال نشود/ پیر شدن جمعیت فارس زنگ خطری برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نمازجمعه امروز شیراز با بیان اینکه مقام معظم رهبری حمایت کامل از دولت و تیم مذاکره کننده را رسما اعلام کرده اند تاکید کرد: باید مراقب بود که افراد معلوم الحال به نام اعتدال در دولت وارد نشوند.

وی تصریح کرد: عده ای امروز سر سفره نشسته اند در حالی که اینان کسانی بودند که در زمان خطر فرار را بر قرار ترجیح دادند.

امام جمعه شیراز افزود: کلمه اعتدال بسیار زیبا و قابل فهم است اما باید مراقب بود که وسیله ای برای افرادی خاص نشود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دشمنان به فکر جدا کردن مردم از دولت هستند، گفت: مردم همیشه در صحنه حضور دارند و این حضور برای دشمنان قابل تحمل نیست.

آیت الله ایمانی یادآور شد: دشمنان به فکر جدا کردن مردم از نظام هستند چرا که صاحب اصلی این نظام مردم اند نه احزاب سیاسی و سازمانها.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: وحدت مردم و مسئولان و خدمات رسانی مناسب مسئولین به مردم همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

فارس به سمت سالمند شدن حرکت می کند

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئه دشمنان در بحث تهدید نسل گفت: برنامه ریزی دشمنان به گونه ای است که جامعه با تهدید نسل مواجه شود و خانواده ها با تعدد فرزندان میانه ای نداشته باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه در استان فارس نرخ رشد جمعیت کاهش چشمگیری داشته است. در سال 55 نرخ رشد جمعی در این استان 3.52 بوده و در سال 90، با گذشت 45 سال نرخ رشد جمعیت به 1.17 رسید و در سال 92 نیز نرخ رشد جمعیت در فارس به 1.3 رسید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: این وضعیت نشان از عدم توجه به رشد جمعیت در استان فارس است چرا که فارس به سمت پیر شدن می کند.

آیت الله ایمانی ادامه داد: سن بالای 65 سال اگر در جامعه 4 تا 7 درصد کل جمعیت را تشکیل دهد به این اجتماع حرکت به سمت سالمندی می گویند و متاسفانه امروز افراد بالای 65 سال در فارس 5.7 درصد را تشکیل داده اند.

وی افزود: فارس در حال حرکت به سمت سالمند شد است البته هنوز دیر نشده و زمان باقی است و خانواده ها باید با حمایت و برنامه ریزی ازدواج آسان را توسعه دهند سن ازدواج را پائین بیاورند تا در آینده شاهد بروز مشکلات نباشیم.

حجاب عامل امنیت اخلاقی در جامعه است

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حجاب برای زنان امنیت و آرامش را به همراه دارد گفت: حجاب سلامت اخلاقی جامعه را به همراه داشته و عامل امنیت اخلاقی در جامعه است بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه آمار ازدواج در استان فارس رو به کاهش است، گفت: در سال 90 آمار ازدواج در استان فارس 53 هزار و 804 فقره بوده است. در سال 92 به 48 هزار و 150 رسید که شاهد کاهش 4 هزار ازدواج طی دو سال در استان فارس هستیم.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: طبیعی است که پایین آمدن آمار ازدواج فساد و آلودگی اخلاقی در جامعه را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت طلاق در استان فارس نیز گفت: در سال 90 آمار طلاق استان 8 هزار و 73 مورد بوده و در سال 92 این آمار به 8 هزار و 451 فقره طلاق رسید که این افزایش جای تاسف دارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود: پایین آمدن میزان ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق نشان از این دارد که کانون خانواده ها هدف تهاجم دشمنان قرار گرفته و در این میان حفظ و توجه به حجاب می تواند ما را در مقابل حرکت دشمنان پیروز کند.