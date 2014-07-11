200 راس گوسفند دامداران ماهیدشتی در اثر مسمومیت تلف شد

شاهرخ یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتلاف بیش از 200 راس گوسفند در بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: بلافاصله پس از این اتفاق بررسی های لازم در آزمایشگاه های اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی آغاز شد و تشخیص های اولیه در خصوص تلف شدن این دامها مورد بررسی قرار گرفت تا علت اصلی حادثه مشخص شود.

مسئول مدیریت بیماری های دامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از همان ابتدای بررسی ها تشخیص اولیه مربوط به یک مسمویت شیمیایی اعلام شد.

یارویسی گفت: احنمالا دامهای مردم منطقه از آب های آلوده به سم که به دلیل سم و کودپاشی زمین های کشاورزی منطقه آلوده شده است نوشیده اند که بلافاصله منجر به تلف شدن و مرگ انها شده است.

وی افزود: مبلغی بالغ بر 2 میلیارد ریال به دامداران منطقه خسارت وارد شده است.

یارویسی با اشاره به اینکه این حادثه در روستای کنگربان بخش ماهیدشت اتفاق افتاده است گفت: دلیل دقیق بروز این حادثه باید پس از انجام آزمایشات نهایی مشخص شود.

شیوع بیماری لمپی اسکین هم در کرمانشاه موجب بروز خساراتی برای دامداران استان، تلف شده دامها یا معدوم کردن احشام آلوده در این استان شده است.