  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۲۶

یارویسی:

200 راس گوسفند دامداران ماهیدشتی در اثر مسمومیت تلف شد

200 راس گوسفند دامداران ماهیدشتی در اثر مسمومیت تلف شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول مدیریت بیماری های دامی استان کرمانشاه از تلف شدن 200 راس گوسفند در اثر مسمومیت ناشی از استفاده از آبهای آلوده به سموم کشاورزی در ماهیدشت خبر داد.

شاهرخ یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتلاف بیش از 200 راس گوسفند در بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: بلافاصله پس از این اتفاق بررسی های لازم در آزمایشگاه های اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی آغاز شد و تشخیص های اولیه در خصوص تلف شدن این دامها مورد بررسی قرار گرفت تا علت اصلی حادثه مشخص شود.

مسئول مدیریت بیماری های دامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از همان ابتدای بررسی ها تشخیص اولیه مربوط به یک مسمویت شیمیایی اعلام شد.

یارویسی گفت: احنمالا دامهای مردم منطقه از آب های آلوده به سم که به دلیل سم و کودپاشی زمین های کشاورزی منطقه آلوده شده است نوشیده اند که بلافاصله منجر به تلف شدن و مرگ انها شده است.

وی افزود: مبلغی بالغ بر 2 میلیارد ریال به دامداران منطقه خسارت وارد شده است.

یارویسی با اشاره به اینکه این حادثه در روستای کنگربان بخش ماهیدشت اتفاق افتاده است گفت: دلیل دقیق بروز این حادثه باید پس از انجام آزمایشات نهایی مشخص شود.

شیوع بیماری لمپی اسکین هم در کرمانشاه موجب بروز خساراتی برای دامداران استان، تلف شده دامها یا معدوم کردن احشام آلوده در این استان شده است.

 

کد مطلب 2329313

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها