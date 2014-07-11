نباید شعار اعتدال داد و افراطی عمل کرد/ برخی پوشش ها در جامعه خجالت آور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه ورامین با اشاره به اهمیت رعایت پوشش و حجاب در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان علاوه بر روزه داری باید از گناهان دیگر نیز دوری کنیم اما برخی در جامعه اسلامی به پوشش و حجاب خود اهمیت نمی دهند که این افراد بطور قطع در روز قیامت پاسخی برای خداوند متعال نخواهند داشت.

این مسئول با انتقاد از کسانی که حجاب و پوشش اسلامی را در کشور رعایت نمی کنند افزود: متأسفانه برخی پوشش های موجود در جامعه خجالت آور است و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای دوری از گناه است تا در مسیری که مورد رضایت خداوند است، قدم برداریم.

وی با اشاره به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دو هفته گذشته، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و دلیل طرح این مسأله نیز آن بود که متأسفانه در برخی موارد آمر به معروف و ناهی از منکر مورد حمله قرار می گیرد و حمایت قانونی و مقتدری از این افراد صورت نمی پذیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برخی متاسفانه پشت تریبون ها می گویند ما ضامن بهشت و جهنم دیگران نیستیم، پس اصل مسلم امر به معروف و نهی از منکر چیست و چه کاربردی دارد.

هدف از ایجاد داعش به انحراف کشاندن بیداری اسلامی در جهان اسلام است

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس گفت: امروز رژیم صهیونیستی که بیش از 300 کلاهک هسته ای را در اختیار دارد، جنایات بی رحمانه ای را به صورت شبانه روزی بر ضد ملت بی دفاع فلسطین انجام می دهد، با این تعداد کلاهک هسته ای می توان شش بار دنیا را زیر و رو کرد اما غرب از این رژیم حمایت می کند.

نقوی تأکید کرد: داعش محصول مثلث شوم عربستان، امریکا و اسراییل است که توجه جهان را به عراق معطوف کرده تا اسراییل بتواند در فلسطین جنایت کند و هدف از ایجاد داعش به انحراف کشاندن بیداری اسلامی در جهان اسلام است.

محور اصلی بیداری اسلامی شعارهای مرگ بر آمریکا و اسراییل بود

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به دلایل مخالفت آمریکا و برخی کشورهای غربی با روند بیداری اسلامی در منطقه متذکر شد: محور اصلی بیداری اسلامی شعارهای مرگ بر آمریکا و اسراییل بود به همین خاطر استکبار احساس خطر کرد و با وحدت و اتحاد و برنامه ریزی گسترده توانست، بیداری اسلامی را از مسیر خود منحرف سازد.

وی گفت: داعش دست پرورده آمریکا و استکبار است اما سردمداران آمریکایی اعلام می کنند که حاضریم در کنار ایران با داعش به مبارزه برخیزیم، باید این سوال را از آمریکایی ها پرسید که چرا به جز صدور یک بیانیه هیچ اقدام دیگری نمی کنید؟ شما که برای اعدام یک قاچاقچی بیانیه صادر و اعلام میکنید که حقوق بشر از بین رفت، چرا در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه موضع نمی گیرید؟

به مسئولان و تیم مذاکره کننده هسته ای اعتماد کامل داریم

نقوی حسینی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای ایران اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران و مسئولان نظام، سخنان مهمی را ایراد کردند و تکلیف همگان را روشن ساختند.

وی متذکر شد: ما به مسئولان و تیم مذاکره کننده هسته ای اعتماد کامل داریم اما نظام اسلامی خطوط قرمزی را برای خود تعریف کرده که باید به آن توجه لازم صورت گیرد و اگر کشورهای مذاکره کننده خواستند وارد خطوط قرمز شوند، باید مذاکرات را ترک کرد.

این مسئول افزود: رهبری فرمودند که ما باید آینده سیاسی اجتماعی و فرهنگی خود را با فرض وجود تمام تحریم ها ترسیم کنیم زیرا آمریکا بهانه های زیادی برای دشمنی با ملت ما دارند، آن ها با اعتقادات، حسینی بودن، اسلامی بودن و ولایتی بودن ما مشکل دارند.

در بخش کشاورزی و دامپروری ورامین رکود ایجاد شده است

نقوی حسینی با اشاره به ضرورت توجه ویژه دولت به مفهوم و شعار اعتدال بیان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند نباید با شعار اعتدال، نیروهای مومن و انقلابی بیرون رانده شوند، حال که دولت شعار اعتدال داده است باید بر همین اساس عمل کند، نه اینکه شعار اعتدال بدهیم و افراطی عمل کنیم.

وی با اشاره به ایجاد رکورد در بخش کشاورزی ورامین تأکید کرد: متأسفانه اکنون در بخش کشاورزی و دامپروری ورامین رکود ایجاد شده در حالی که دولت قول رفع این وضعیت را داده است، هر کیلو گوجه فرنگی ۳۵۰ تومان هزینه برده اما 200 تومان نمی خرند که این درست و صحیح نیست.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش های شهرداری و شورای شهر، زمین فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران اختصاص و قدم موثری برای ارتقا منطقه برداشته شد اما هنوز ابلاغ فرمانداری ویژه و منطقه ویژه اقتصادی ورامین باقی مانده که از دولت انتظار می رود هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ آن اقدام کند.

در موضوع متروی ورامین شایعه پراکنی نکنید

نقوی حسینی افزود: با استقرار منطقه ویژه اقتصادی، منطقه ورامین از رکود خارج می شود و خوشبختانه تنها منطقه ویژه اقتصادی استان تهران که مورد تصویب قرار گرفته، منطقه اقتصادی ورامین است و همچنین راه اندازی شعبه خسارت بیمه ایران نیز گام موثری برای رفع مشکلات مردم این شهرستان برداشته است.

وی در زمینه متروی ورامین نیز گفت: از همه تقاضا داریم که در این زمینه شایعه پراکنی نکنند، سال ۸۵ در هیات دولت احداث راه آهن شهری تهران به ورامین تصویب و کلنگ آن زده شد، دو سال بعد مردم به بنده رای دادند که متوجه شدیم این پروژه مترو نیست به همین خاطر با رایزنی های صورت گرفته، دولت پیشین این پروژه را به مترو واگذار کرده و ردیف بودجه آن نیز به شرکت مترو اختصاص داده شد.

شورای شهر در پروژه مترو ورامین به دنبال منافع شهر است

نقوی متذکر شد: اکنون پروژه مترو در شهرستان های قرچک و پیشوا بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و باید توجه داشت که احداث مترو از پیشوا تا شهر ری کار بسیار سختی است زیرا در این مسیر باید 70 پل نصب شود.

وی افزود: نظر شورای شهر و شهردار ورامین این است که بر اساس طرح تفصیلی نباید مترو در کنار راه آهن بیاید، زیرا بر اساس این طرح باید راه آهن هم از شهر خارج شود که این سخن نیز بر اساس منافع شهر گفته شده و ما هم با مطالعات شورا و شهرداری در این زمینه مشکلی نداریم.

این مسئول ادامه داد: درخواست ما و برخی مسئولین این است حال که انتقال راه آهن به بیرون از شهر تا پنج یا 10 سال آینده امکان پذیر نیست، شورای شهر اجازه آغاز کار را بدهد و شرکت مترو هم تعهد می کند با خروج راه آهن، مسیر مترو نیز از داخل شهر خارج شود.

این نماینده مجلس افزود: در نشستی با حضور ائمه جمعه و مسئولان ورامین به این توافق رسیدیم که در وهله نخست راه آهن از شهر ورامین منتقل شود و در وهله دوم نیز تا جایی که ممکن است در محدوده شهر ورامین زیر زمینی شود و اگر ممکن نشد مترو تعهد دهد که با خروج راه آهن، مترو نیز از ورامین برود.