هنرمندان شاهرودی ظرفیت بالقوه خود را در زمینه انیمیشن به بالفعل تبدیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد حیدرزاده پیش از ظهر جمعه در بازدید سردار سید محمد تقی شاهچراغی فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان از مرکز هنرهای رقومی (دیجیتال) بسیج شهرستان شاهرود با بیان اینکه شاهرود دارای ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه تولید محصولات فاخر انیمیشن دارد تاکید کرد: تولید انیمیشن یکی از ملزوماتی بود که طی این سال ها، کمبود آن در استان سمنان کاملا احساس می شد.

وی با یادآوری اینکه اولین سنگ بنای کارگاه انیمیشن شهرستان شاهرود به همت مسئولان در سال 84 گذاشته شد افزود: این کارگاه با همت و پشتکار حوزه هنری شهرستان شاهرود تاکنون موفق به تولید بیش از 20 اثر از جمله "گلدان زیبا، سلامی به روح الله، گلدان زیبا، وقتی قلب ها می رقصند، دیوار و …" شده است که در بسیاری از جشنواره های منطقه ای و کشوری مانند جشنواره انیمیشن رضوی، جشنواره عمار، انجمن سینمای جوانان ایران، جشنواره رحمت و … برگزیده شده است.

مدیر موسسه هنرهای رقومی (دیجیتال) بسیج شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: هدف این مرکز طی این سال ها، تبدیل شاهرود به یک مرکز انیمیشن فعال بوده و این واحد، در دو بخش آموزش و تولید شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر، گروهی 15 نفره از تمامی افرادی که به این هنر علاقه مند هستند فعالیت می کند.

حیدرزاده با بیان این که انیمیشن یکی از تاثیر گذارترین ترین نمونه های هنری است که امروزه مخاطبان و علاقمندان زیادی را به خود جذب کرده است افزود: ما تا کنون موفق به تولید بالغ بر 10 اثر شده ایم و این آثار موفقیت های زیادی در جشنواره های مختلف کسب کرده اند و در حال حاضر پروسه تثبیت کارگاه را پشت سر گذاشته ایم و به پیشرفت آن فکر می کنیم.

وی تصریح کرد: تولید انواع پویانمایی، بازی‌های رایانه‌ای با محتوای انقلاب اسلامی و نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای و همچنین حمایت از تولید ‌کنندگان این محصولات در دستور کار این مرکز قرار دارد و در همین راستا نیز تاکنون هفت مرکز در کل کشور تجهیز و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

مدیر موسسه هنرهای رقومی (دیجیتال) بسیج شهرستان شاهرود با بیان اینکه مهمترین هدف ما آموزش نیروهای متخصص و کارآمد در این حوزه است گفت: فرهنگ سازی و آسیب شناسی بازی های رایانه ای و همچنین ساخت انیمیشن 20 دقیقه ای شهید حسین غنیمت پور به عنوان شهید شاخص کشوری را در دست اقدام داریم.

حیدرزاده همچنین با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شیعه باید از مهمترین شیوه‌های تبلیغ، برای پیش‌برد اهداف اسلام استفاده کند، افزود: در این مرکز تمامی فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و دیجیتال انجام خواهد شد و سخن مقام معظم رهبری چراغ راهی در این مسیر خواهد بود.

وی در خاتمه گفت: ما برای آینده نیز چشم اندازهایی در نظر گرفتیم، در واقع در این چشم اندازها به دنبال افزایش ظرفیت و ارتقا انیمیشن از لحاظ کیفی و کمی در سطح استانی و کشوری هستیم، همچنین می خواهیم تا یک گروه حرفه ای انیمیشن را پایه گذاری کنیم و به دنبال آن جذب این رشته در مدارس و دانشگاه ها و ساخت انیمیشن های بلند و عرضه آن در صدا و سیمای استانی و کشوری هستیم.

در این بازدید سردار سید محمد تقی شاهچراغی به همراه معاون فرهنگی سپاه قائم آل محمد(ص) استان سمنان و فرمانده سپاه شهرستان شاهرود حضور داشتند.