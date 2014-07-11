پرواز رویای هفت ساله مردم در آسمان جیرفت/ کلید در قفل فرودگاه جیرفت چرخید

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه جیرفت یکی از طرحهای باقیمانده از دولت نهم در استان کرمان است که سالها راکد مانده بود و اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای این فرودگاه به کندی پیش می رفت.

استان کرمان با پنج فرودگاه یکی از توسعه یافته ترین استانهای کشور در بحث حمل و نقل هوایی است اما در حالیکه فرودگاههای کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم سالها با موفقیت خدمات مطلوبی به مردم استان کرمان ارائه می دهد فرودگاه جیرفت هفت سال قبل برای توسعه در راستای اجرای پروازهای هواپیماهای پهن پیکر بسته شد.

پیش از این حمل و نقل هوایی مسافران در این فرودگاه با استفاده از هواپیماهای سبک صورت می گرفت که نمی توانست بسیاری از نیازهای جنوب استان کرمان را برطرف کند.

این درحالیست که فرودگاه جیرفت به تمامی شهرستانهای جنوبی استان کرمان خدمات ارائه می دهد، جنوب استان کرمان حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد که پیش از این تنها گزینه حمل و نقل جاده ای را پیش روی خود داشتند اما مهمترین نیاز حمل و نقل در جنوب استان کرمان فراهم شدن امکان حمل و نقل بار به خصوص محصولات کشاورزی محسوب می شود.

نخستین پرواز آزمایشی در فرودگاه جیرفت انجام شد/ امید به توسعه جنوب کرمان باز گشت

روز گذشته در حالی ان فرودگاه نخستین پرواز آزمایشی هواپیماهای پهن پیکر را انجام داد که امیدهای بسیاری برای توسعه اقتصاد جنوب کرمان وجود دارد.

تا کنون تنها راه حمل و نقل جنوب استان کرمان به مرکز استان و استانهای دیگر راه جاده جیرفت به کرمان بود که به خصوص در زمان اوج برداشت محصولات کشاورزی ترافیک بالای خودروها موجب بروز مشکلات عدیده ای در جنوب کرمان می شد و از سوی دیگر امکان صادرات گسترده محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر فراهم نبود.

کمبود کامیون، بی قاعده بودن هزینه های حمل و نقل و دلال بازی در زمینه حمل و نقل به نظر می رسد با فعال شدن حمل و نقل هوایی از بین خواهد رفت.

بازارهای کشورهای خلیج فارس نیز در دسترس کشاورزان جنوب کرمان قرار می گیرد. شهرستانهای جنوبی کرمان که به گلخانه طبیعی کشور شهرت یافته است و بخش قابل توجهی از نیازهای کشاورزی کشور را در چهار فصل سال تامین می کند هم اکنون به سادگی می تواند تولید صادرات محور را در دستور کار قرار دهد.

سالها انتظار برای تحول در حمل و نقل جنوب کرمان

هم اکنون بسیاری از نیازهای تره و بار و میوه کشورهای خلیج فارس از کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و آفریقایی مهیا می شود اما با توجه به فاصله بسیار نزدیک جنوب کرمان با این کشورها به نظر می رسد به زودی شاهد رونق بی سابقه ای در اقتصاد جنوب کرمان خواهیم بود.

رزم حسینی محور توسعه جنوب کرمان را فرودگاه قرار داد

استاندار کرمان که این روزها با دیدگاههای اقتصادی محض در شهرستانهای مختلف استان به دنبال فعال کردن بخش اقتصاد غیر نفتی است نخستین و مهمترین پروژه خود را در جنوب کرمان تکمیل فرودگاه جیرفت برگزید و در نهایت طبق قول قبلی این فرودگاه به صورت آزمایشی بازگشایی شد و گفته می شود این فرودگاه عملا پس از ماه مبارک رمضان در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

این اقدام بدون شک مهمترین گام دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات جنوب استان کرمان است که برخی از شهرستانهای آن تا مرکز استان 700 کیلومتر فاصله دارد و با ایجاد امکان حمل و نقل هوایی راههای توسعه برای این شهرستانها از ابعاد گوناگون باز خواهد شد.

پروازهای باری و مسافربری بعد از ماه رمضان انجام می شود

در نهایت انتظارها روز گذشته تمام شد و هواپیمای پهن پیکر هواپیمایی ماهان پس از سوختگیری در فرودگاه بم به سمت فرودگاه جیرفت حرکت کرد و در این فرودگاه بر زمین نشست.

در این پرواز آزمایشی عوامل پروازی فرودگاه جیرفت تست شد و خوشبختانه موفقیت تجهیزات این فرودگاه کلید آغازی شد برای بازگشایی رسمی این فرودگاه.

فرماندار جیرفت در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با تلاشهای صورت گرفته و پیگیریهای مجدانه استاندار استان کرمان خوشبختانه بعد از هشت سال سرانجام فرودگاه جیرفت آماده بهره برداری شد و تستهای پروازی با موفقیت انجام شد.

احمد امینی روش افزود: با توافقهای صورت گرفته هواپیمایی ماهان پروازهای فرودگاه جیرفت را انجام خواهد داد و عملا بهره برداری از این فرودگاه بعد از ماه مبارک رمضان انجام می شود.

جاده دسترسی به فرودگاه دو بانده می شود

وی ابراز امیدواری کرد که با استقبال مردم برای حمل نقل مسافر و بار شاهد فعالیت یکی از پر رونق ترین فرودگاههای استان کرمان در جیرفت باشیم.

وی گفت: جیرفت قطب تولید محصولات کشاورزی است و راه اندازی این فرودگاه یکی از مهمترین مشکلات مردم جنوب کرمان برای صادرات و انتقال محصولات کشاورزی به بازارهای مصرف را برطرف خواهد کرد.

وی همچنین گفت: برای رفاه حال مردم جاده دسترسی به فرودگاه نیز به زودی دوبانده خواهد شد.

مدیرکل فرودگاههای استان کرمان نیز در خصوص این فرودگاه گفت: پروژه ای که در فرودگاه جیرفت انجام گرفت با تلاش شبانه روزی همکاران اداره فرودگاههای استان کرمان و حمایت استاندار کرمان با موفقیت به پایان رسید.

تلاشهای مستمر عوامل فرودگاه به نتیجه رسید/ تمام امکانات فراهم شده است

محمد نخعی افزود: توسعه اماکن پرواز با تطویل باند فرودگاه و انجام پروازهای بیشتر در این فرودگاه برای پرواز هواپیماهای پهن پیکر انجام شد.

وی ادامه داد: زیرساختهای لازم در این فرودگاه در نظر گرفته شده است و حدود پنج هزار مترمربع توسعه فضا در این فرودگاه انجام شده است.

وی گفت: در گذشته تنها امکان پذیرش یک پرواز کوچک در فرودگاه جیرفت وجود داشت اما هم اکنون امکان توقف سه هواپیمای بزرگ در فرودگاه جیرفت وجود دارد و فضای فرودگاه نیز به 11 هزار و 250 مترمکعب گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: عوامل مختلف پروازی در فرودگاه تامین شده است سه دکل برق پرقدرت برای تامین روشنایی پرواز در شب در نظر گرفته شده که دو میلیارد ریال هزینه در برداشته است و 10 میلیارد رسال نیز برای احداث توقفگاه جدید هزینه شده است.

وی هزینه 65 میلیارد ریال اعتبار را طی شش سال برای بهسازی این فرودگاه را امری قابل توجه دانست که با حمایت مسئولان و نمایندگان مجلس انجام شده است.

وی گفت: حتی یک لحظه نیز کار بر روی این فرودگاه در این مدت تعطیل نشده بود و پیگیریها به صورت مستمر ادامه داشت.

انجام دو پرواز در هفته در فرودگاه جیرفت

بنا به اعلام فرمانداری جیرفت قائم مقام شرکت هواپیمایی ماهان نیز در مراسم پرواز آزمایشی این فرودگاه گفت: این شرکت پس از ماه مبارک رمضان آماده انجام دو پرواز در هفته در فرودگاه جیرفت است.

کاپیتان عبدالمهدی مغفوری افزود: پس از آزمایش باند فرودگاه کیفیت این باند مورد رضایت است و فرودگاه جیرفت یک فرودگاه خوب و استاندارد است.

وی ادامه داد: در بازدید امروز از فرودگاه جیرفت برخی نواقص جزیی مانند بخش سوخت گیری هواپیما مشاهده شد که مسئولان قول همکاری برای رفع این نواقص را دادند.

وی بیان کرد: روشنایی باند نیز باید انجام شود تا اگر پرواز به شب برسد بتوان این پرواز را انجام داد.

مغفوری، گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در فرودگاه جیرفت نیاز است از فرماندار جیرفت و مدیرکل فرودگاه های استان کرمان تقدیر شود.

وی افزود: استاندار کرمان بر انجام پرواز در فرودگاه جیرفت تاکید دارد که ما هم در این راستا تلاش کردیم تا با فراهم شدن زیرساخت لازم هفته ای دو پرواز را در این فرودگاه انجام دهیم.

طرح توسعه عوامل پروازی فرودگاه جیرفت سال 86 آغاز شد که با تلاش های انجام شده هم اکنون زیرساخت ها برای انجام پرواز در باند این فرودگاه آماده است.

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گزارش: فاطمه عقیلی نسب