روح الله کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار در این نهاد و کمک به بهتر زندگی کردن افراد جامعه یکی از فرصت‌های با ارزشی است که خداوند متعال به همه ما کارکنان بهزیستی عنایت کرده است که ضمن دستگیری از انسان‌های نیازمند حمایت بتوانیم توشه‌ای برای آخرتمان فراهم کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه هفته بهزیستی امسال مقارن با شب قدر است، افزود: امسال سی و پنجمین سال تاسیس این نهاد است و جا دارد در این هفته عملکرد و خدمات سازمان بهزیستی برای مردم تشریح شود.

سرپرست سازمان بهزیستی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اعضای ستاد هفته بهزیستی به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که بتوان در هفته بهزیستی برنامه هایی مانند دیدار ازخانواده های تحت پوشش با حضور مسئولین استانی و شهرستانیرا برگزار کنیم.

وی افزود: ارائه عملکرد و خدمات بهزیستی در خطبه‌های نماز جمعه، دیدار مسئولین استانی از مراکز نگهداری معلولین و کودکان بی‌سرپرست. ارائه خدمات تخصصی رایگان در حوزه توانبخشی از دیگر برنامه‌های ما است که امیدواریم به صورت منظم اجرا شود.

واگذاری 148 واحد مسکونی به مددجویان

کرمی ضمن اشاره به اینکه بهزیستی در تمامی ابعاد به افراد تحت حمایت خود خدمات ارائه می کند، خاطرنشان کرد: در سه ماه ابتدایی سال 148 واحد مسکونی ویژه مددجویان فاقد مسکن بهزیستی استان واگذار شد.

وی همچنین با بیان اینکه اشتغال افراد تحت حمایت از مهمترین فعالیت های این سازمان است، گفت: آموزش و معرفی افراد توانمند برای اشتغال پایدار از اهداف اصلی این سازمان است.

سرپرست سازمان بهزیستی استان بوشهر تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 66 اشتغال انجام شده و ثبت سامانه رسد اشتغال شده است.

لازم به ذکر است گردهمایی بزرک خیرین با حضور خیرین و مسئولین استان در راستای کمک به معلولین و نیازمندان تحت حمایت این نهاد در شب میلاد امام حسن مجتبی برگزار خواهد شد.

