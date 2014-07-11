افزایش حضور پلیس در پارک ها و تفرجگاه های تبریز طی شب های ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهنگ نوروزی ظهر جمعه در حاشیه جلسه فرماندهان نیروهای انتظامی شهرستان های مختلف آذربایجان شرقی، به خبرنگاران گفت: تعداد پلیس های مستقر در پارک ها و تفرجگاه های سطح و بیرون شهر افزایش یافته و نیروهای انتظامی حضور مستمری در شب های ماه مبارک رمضان در این اماکن شلوغ و پرجمعیت دارند.

وی در همین خصوص از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در‌ پارک‌های ائل ‌گلی و مشروطه تبریز خبر داد و گفت: پنج شنبه شب نیز 30 هنجارشکن و بدحجاب در دو پارك ائل گلي و مشروطه تبريز دستگير و تحویل مراجع قضایی شد.

نوروزی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با هنجارشکنان ماه مبارک رمضان گفت: پلیس طبق قانون با روزه خواران در ملاء عام برخورد و دستگیر می کند.

وی از استمرار اجراي طرح‌هاي سالم‌ سازي در نقاط مختلف کلانشهر تبریز خبر داد و افزود: اجراي این طرح ها برای افزایش امنيت اجتماعي و رواني مردم انجام می شود.