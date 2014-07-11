دشمن حجاب و عفاف را نشانه گرفته است/ ضرروت توجه بیشتر خانواده ها به ترویج حجاب و عفاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد اظهار داشت: انسانها باید تلاش کنند و تقوا پیشه کنند تا در زندگی خود از برکات تقوا بهرمند شوند.

وی افزود: راه رستگاری راه خداپرستی است و جز این راه راه دیگری به رستگاری ختم نمی شود و باید همه تلاش کنیم با بهرمندی از هدایتهای انبیا و پیامبران و عمل به دستورات اسلام راه رستگاری را پیش بگیریم و سعادتمندی دنیا و آخرت را برای خود به ارمغان آوریم.

وی با اشاره به ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: ماه رمضان ماه پر خیر و پر برکتی است و باید از این ماه بیشترین بهره را بگریم.

وی بیان داشت: خواندن قرآن و قرائت دعا از مهمترین اقدامات برای زدودن گناه است و در این ماه از ارزش بالایی برخوردار است و باید به آن توجه بیشتری کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اذعان داشت: باید برای بین بردن تیرگی دل تلاش کرد چرا که اگر دل تیرگی داشت انسان راه تکاملی خود را سیر نمی کند و بهترین راه برای رفع تیرگی دل به جا آوردن نماز و گرفتن روزه و خواندن قران و دعا است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام ادامه داد: باید در این ماه از برکات ماه رمضان نهایت استفاده را بکنیم تا راه روشنی برای زندگی خود ترسیم کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز جهان بشری گرفتار یک قدرت استکباری است که سراسر حیله و مکر است، تاکید کرد: دنیا طلبی عامل همه ظلم ها توسط سران استکبار جهانی است.

اسرائیل در جنگی نابرابر مردم فلسطین را نشانه گرفته است

وی بیان داشت: آمریکا هم اکنون در تمام مشکلاتی که در خاورمیانه از جمله عراق و همچنین فلسطین به وجود امده است نقش اصلی را دارد.

وی اذعان داشت: هم اکنون اسرائیل در جنگی نابرابر مردم فلسطین را نشانه گرفته و جنایتهای بزرگی در منطقه غزه را رقم می زند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام تصریح کرد: آمریکا حامی اصلی اسرائیل است و اسرائیل در پی حمایتهای این کشور این جنایها را انجام می دهد.

وی با اشاره به فتنه سال 88 ، بیان داشت: فتنه سال 88 در پی بی توجهی و نقشه های بیگانه گان به وجود آمد اما مردم با بصریت کشور این فتنه را خنثی کردند و وحدت را بین خود بار دیگر به رخ جهانیان کشاندند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه روز 21 تیرماه روز عفاف و حجاب است، تاکید کرد: باید به مسئله حجاف و عفاف توجه کرد چرا که دشمن همیشه اعتقادات را هدف گرفته است و و در حوزه حجاب و عفاف برای ضربه زدن به نظام و کشور تلاش بسیار می کند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام بیان داشت: نقش خانواده در حفظ حجاب و عفاف بسیار با اهمیت است و باید خانواده ها در این خصوص توجه بیشتری داشته باشند.