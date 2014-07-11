مسلمانان در مقابل "داعش" هوشیاری و وحدت خود را حفظ کنند/ ملت فلسطین راهی جز مقاومت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: ماه رمضان، ماه توبه و تقوا بوده و در این ماه رعایت تقوا در همه زمینه ها ضروری است.

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان رعایت تقوا در سه مورد بسیار مورد تاکید است، تصریح کرد: رعایت تقوا نسبت به ارحام و فامیل، نسبت به همسایگان و نسبت اموال در ماه رمضان مورد تاکید قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: امام سجاد(ع) نیز در ادعیه خود نسبت به این موارد یعنی صله ارحام نسبت به فامیل، رعایت تقوا نسبت به همسایه ها و پرداخت خمس و زکات اموال شخصی در ماه رمضان تاکید کرده اند.

یکی از چالش های پیش روی ایران مسئله جمعیت است

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به نامگذاری روز جمعه 20 ام تیرماه به عنوان روز جمعیت گفت: امروز یکی از چالش های پیش روی ایران مسئله جمعیت است.

وی با بیان اینکه جمعیت ایران روبه کاهش رفته و در آینده با پیری جمعیت مواجه می شویم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز نگرانی خود را راجع به پیری جمعیت ایران اعلام کردند و از این رو سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در ایران 21 میلیون خانواده وجود دارد که 14.5 درصد آن ها بدون فرزند و 19 درصد آنها تک فرزند هستند، افزود: این آمار نشان دهنده ان است که یک سوم جمعیت ایران تک فرزند هستند و با مرگ دو نفر زن و شوهر تنها یک نفر از نسل آنها باقی می ماند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه فرزند عامل مهمی برای تحکیم خانواده است، تصریح کرد: فرزند مایه دلبستگی خانواده هاست و جمعیت زیاد عامل اقتدار یک ملت است.

وی یادآور شد: انقطاع نسل و تهدید نسل دارد اتفاق می افتد و نباید اجازه داد این روند ادامه یافته و جمعیت و ایران پیر شود.

هویت زدایی، دین زدایی و خانواده ستیزی از برنامه های غرب برای مقابله با ایران است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت روز شنبه 21 ام تیر ماه اظهار داشت: این روز سالروز حمله به مسجد گوهر شاد و کشتار مردم توسط رضا خان است که به عنوان روز حجاب و عفاف و نامگذاری شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در این روز مردم مشهد در مقابله با فرمان کشف حجاب رضاخان قیام کردند، تصریح کرد: مسئله حجاب و عفاف یکی از مسائل بسیار مهم جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مستکبران استحاله فرهنگی است، یادآور شد: برخورد با ارزش ها و اصول اسلامی در نوک پیکان حمله دشمنان ایران اسلامی قرار دارد و یکی از این موارد مسئله حجاب و عفاف است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه برنامه غرب در رابطه با ایران اسلامی هویت زدایی، دین زدایی و خانواده ستیزی است، گفت: غرب به دنبال رواج همجنس بازی، از بین بردن حریم بین زن و مرد و فروپاشی خانواده ها است.

دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید قانون عفاف و حجاب را اجرا کنند

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز 150 شبکه ماهواره ای فارسی زبان علیه ارزش های اسلامی فعالیت می کنند، تصریح کرد: حجاب هویت ما و مایه آرامش خانواده هاست.

وی با تاکید بر اینکه حجاب سد محکمی برای متجاوزان، بداندیشان و افراد منحرف است، افزود: همه ما باید در این رابطه احساس مسئولیت کرده و از دختران، زنان و خواهران خود مواظبت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه چرا نسبت به حجاب در جامعه حساسیت وجود ندارد؟ اظهار داشت: حجاب یک الزام دینی و حکم الهی بوده و باید برنامه ریزی برای جلوگیری از گسترش بدحجابی در جامعه صورت گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید قانون عفاف و حجاب را اجرا کنند، ادامه داد: حجاب برای جامعه ما یک ضرورت است و انتظار می رود که خود بانوان نسبت به رعایت حجاب اهمیت قائل شوند.

رسیدگی به فقرا وظیفه اخلاقی مسلمانان است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز یکشنبه 15 ام ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی(ع) گفت: نیمه ماه رمضان درخشش خاصی دارد و در این روز خانه زهرا(س)و علی(ع) به نور میلاد امام حسن مجتبی(ع) روشن شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این روز به عنوان روز اکرام نامگذاری شده است، تصریح کرد: امام حسن مجتبی(ع) در سیره خود نسبت به رسیدگی به فقرا اهمیت زیادی قائل بوده اند.

وی افزود: امروز در جامعه افراد یتیم و بی سرپرست فراوان داریم که منتظر حمایت ها و سخاوتمندی شما مومنان هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه رسیدگی به فقرا وظیفه اخلاقی مسلمانان است، اظهار داشت: در طرح های اکرام کمیته امداد شرکت کنید و دست سخاوت خود را به سوی یتیمان و فقرا دراز کنید.

شب های قدر شب شروع حیات و زندگی

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود با اشاره به روز پنجشنبه 19 ام ماه مبارک رمضان و سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) گفت: این روز آغاز شب های قدر است و شب های قدر فرصت مناسبی برای مغفرت و طلب رحمت است.

وی با بیان اینکه شب های قدر یک فرصت مناسب برای تهذیب نفس است، تصریح کرد: شب های قدر را نباید از دست داد و باید با تلاوت قران و نیایش از این شب های مبارک بهره برداری کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: این شب ها شب شروع حیات و زندگی ما است و سرنوشت همه ما در این شب تعیین می شود.

ملت فلسطین در این شرایط راهی جز مقاومت ندارد

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به مسلمانان روزه دار غزه اظهار داشت: تعداد زیادی از مسلمانان در این حملات به شهادت رسیده اند.

وی با بیان اینکه شدت جنایات و حجم حملات رژیم اسرائیل نشان از یک برنامه و توطئه ضد انسانی و قتل عام فلسطینی ها دارد، تصریح کرد: متاسفانه مجامع جهانی هیچگونه اعتراضی نکرده اند و کشورهای عربی نیز عکس العملی نشان نداده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه ملت فلسطین در این شرایط راهی جز مقاومت ندارد، گفت: همه این اقدامات یک مقدمه چینی برای روز جهانی قدس است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: نفس پاک و مسیحایی امام(ره) که این روز را بنا گذاشته است تاثیر خود را می گذارد و فریادهای مرگ بر اسرائیل مردم مسلمان دنیا رژیم صهیونیستی را محو خواهد کرد.

نقش آمریکا در تشکیل داعش

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه آینده سیاسی کشور عراق همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد، گفت: هر چقدر که در روند جنایات تروریست ها در عراق جلوتر می رویم نقش آمریکا به خوبی قابل مشاهده می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب روز اول در رابطه با نقش آفرینی آمریکا در فعالیت گروه داعش اظهار نظر کردند، تصریح کرد: امروز افشاگری ها و ارائه اسناد نشان می دهد که آمریکا با همکاری انگلیس و اسرائیل به دنبال تاسیس یک گروه تروریستی بوده اند که تمام افراطی گرهای دنیا در آن یک جا جمع شوند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه آمریکا نام این عملیات را نیز عملیات لانه زنبور گذاشته بود، افزود: هدف آمریکا از ایجاد این گروه این است که دشمنی درست کند که به جای اینکه سلاح اش را به طرف اسرائیل نشانه بگیرد به سمت کشورهای اسلامی نشانه گیری کند.

وی با اشاره به اینکه امروز گروه داعش به جایی رسیده است که ادعای خلافت اسلامی و فتح کشورهای اسلامی را می کند، اظهار داشت: در چنین شرایطی ضروری است که مسلمان هوشیار بوده و اتحاد خود را حفظ کنند.