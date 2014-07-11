متولیان فرهنگی در راستای حفظ حجاب در جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام به موضوع رعایت حجاب و عفاف در جامعه اشاره کرد و گفت: متولیان فرهنگی باید در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند و از بدسلیقگی‌ها در راستای ترویج این فرهنگ خودداری کنند.

وی با بیان اینکه سرزندگی و نشاط باید بدون انجام کارهای حرام باشد، تصریح کرد: پیامدهای بی‌عفتی تمام افراد جامعه را غرق می‌کند.

امام جمعه موقت ایلام ابلاغ قانون حجاب و عفاف را در جامعه ضروری دانست و گفت: با ابلاغ و اجرای این قانون، بسیاری از معضلات بی‌حجابی در جامعه رفع می‌شود.

حجت الاسلام مرادبیگی ادامه داد: ‌برخی سخنان متولیان فرهنگی جامعه با ارزش‌های مردم ولایی و انقلاب ملت شریف ایران سنخیت نداشته و علاقه‌ای به شنیدن اینگونه کج‌سلیقگی‌ها در خصوص حجاب و عفاف ندارند.

امام جمعه موقت ایلام بیان داشت: اعتدال یکی از شعارهای انقلابی و مهم و دارای مبنا است نباید در کشور با این شعار سیاسی برخورد شود.

وی ادامه داد: متاسفانه گزارشاتی دریافت شده که به بهانه اعتدال بسیاری از افراد مسئول مومن از کار برکنار شدند که باید در نخستین فرصت در این راستا پاسخ مناسبی ارائه شود.