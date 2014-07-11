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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

حجت الاسلام مرادبیگی:

متولیان فرهنگی در راستای حفظ حجاب در جامعه تلاش کنند

متولیان فرهنگی در راستای حفظ حجاب در جامعه تلاش کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ایلام گفت: متولیان فرهنگی در راستای حفظ حجاب در جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام به موضوع رعایت حجاب و عفاف در جامعه اشاره کرد و گفت: متولیان فرهنگی باید در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند و از بدسلیقگی‌ها در راستای ترویج این فرهنگ خودداری کنند.

وی با بیان اینکه سرزندگی و نشاط باید بدون انجام کارهای حرام باشد، تصریح کرد: پیامدهای بی‌عفتی تمام افراد جامعه را غرق می‌کند.

امام جمعه موقت ایلام ابلاغ قانون حجاب و عفاف را در جامعه ضروری دانست و گفت: با ابلاغ و اجرای این قانون، بسیاری از معضلات بی‌حجابی در جامعه رفع می‌شود.

حجت الاسلام مرادبیگی ادامه داد: ‌برخی سخنان متولیان فرهنگی جامعه با ارزش‌های مردم ولایی و انقلاب ملت شریف ایران سنخیت نداشته و علاقه‌ای به شنیدن اینگونه کج‌سلیقگی‌ها در خصوص حجاب و عفاف ندارند.

امام جمعه موقت ایلام بیان داشت: اعتدال یکی از شعارهای انقلابی و مهم و دارای مبنا است نباید در کشور با این شعار سیاسی برخورد شود.

وی ادامه داد: متاسفانه گزارشاتی دریافت شده که به بهانه اعتدال بسیاری از افراد مسئول مومن از کار برکنار شدند که باید در نخستین فرصت در این راستا پاسخ مناسبی ارائه شود.

 

کد مطلب 2329363

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