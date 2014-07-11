خبرنگار مهر در دشتی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این لوح تقدیر که از طرف خانواده شهید سید میر بهزاد شهریاری ارسال شده از قاسم بازیاری بابت انعکاس خوب مراسم یادواره شهدای هفتم و بیان شخصیت شهید در خبرگزاری مهر قدردانی شد.

در این لوح تقدیر آمده است مراسم سالگرد فاجعه شهدای هفتم تیر که بسیار با شکوه و در خور شان و منزلت شهدا بالاخص شهید سید میر بهزاد شهریاری در روستای بحیری برگزار شد موجب رضایت اهالی شهرستان بویژه خانواده شهید قرار گرفت.

آنها همچنین از دست اندر کاران برگزاری این مراسم بویژه فرماندار دشتی قدردانی کردند.

شهید سید میر بهزاد شهریاری نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی مردم رودباران (دشتی، تنگستان، کنگان و دیر) به عنوان یکی از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی در تاریخ هفتم تیر 1360 در دفتر حزب جمهوری به شهادت رسید.

شهید سید میر بهزاد شهریاری متولد 17 دی 1333 است که سابقه مبارزاتی زیادی در کارنامه داشت؛ وی هنگام شهادت فقط 27 سال داشت و در این مدت صاحب دو فرزند شده بود.

مراسم یادواره شهدای هفتم تیر امسال با حضور نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه بوشهر،استاندار بوشهر ،فرماندار دشتی و خانواده های معظم شهدا در جوار گلزار شهدا روستای بحیری برگزار شد.

همچنین اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان دشتی در آئینی با حضور فرمانداردشتی از قاسم بازیاری خبرنگار خبرگزاری مهر بابت انعکاس دقیق و خوب مراسمات، یادواره ها و بیان مشکلات جامعه ایثارگری در سطح شهرستان تقدیر و تشکر کرد.