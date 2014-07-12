مسابقات پینگ پنگ جام رمضان شاهرود آغاز شد/ پیگیری سایر مسابقات هفته دوم جام رمضان

محمد علی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز مسابقات پینگ پنگ جام رمضان شاهرود گفت: در اولین دور این رقابت ها تیم پینگ پنگ راه آهن سه بر یک بسیج اصناف، شرکت سیمان سه بر صفر مخابرات و دارایی سه بر صفر نوجوانان را شکست دادند.

وی با اشاره به اینکه در دور دوم مسابقات پینگ پنگ نیز راه آهن سه بر صفر مخابرات را پشت سر گذاشت افزود: بسیج اصناف سه بر صفر نوجوانان شاهرود را شکست داد و شرکت سیمان سه بر یک از سد تیم دارایی گذشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود خاطر نشان کرد: در ادامه رقابت های پینگ پنگ جام رمضان تیم راه آهن شاهرود سه بر دو شرکت سیمان را شکست داد، تیم مخابرات سه بر صفر تیم نوجوانان را پشت سر گذاشت و تیم دارایی نیز سه بر یک در مصاف با بسیج اصناف به پیروزی رسید.

مسابقات والیبال جام رمضان در سالن تختی پیگیری می شود

رحیمیان با یادآوری این که مسابقات والیبال جام رمضان در حال پیگیری است تصریح کرد: تاکنون تیم لبنیات کوهپایه گلستان دو بر صفر شهرداری بسطام را شکست داده و هیاری خیج دو بر صفر مغلوب پخش ابزار میکا شده است و والیبال رسالت نیز دو بر یک از سد تیم بهمن گذشته است.

وی عنوان کرد: در ادامه این مسابقات نیز تیم والیبال دهیاری گلستان دو بر صفر بیمه کوثر را شکست داد، لبنیات کوهپایه دو بر صفر مغلوب شاهین تل شد و کشاورز میامی با یک امتیاز اختلاف از سد مزرعه خیج گذشت.

فوتسالیست های شاهرودی همچنان به رقابت های خود ادامه می دهند

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان شاهرود را نیز به این شرح اعلام کرد: فوتسال طلایی پوشان سطوه پنج بر چهار دهیاری گلستان را شکست داد، تیم اسپورت سعید دو بر صفر مغلوب روتاپ شد، کیاپخش و دهیاری طرود به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت دادند و رنگین پروفیل یک بر صفر به جوانان پیمان باخت.

رحیمیان اذعان داشت: تیم مهر آوا نیز با نتیجه پنج بر یک رنگ ساغری را شکست داد و دهیاری ابر هم هفت بر پنج از اتحاد گلستان پیش افتاد، تیم آراد نیز پنج بر یک از سد تیم شهدای گلستان گذشت و تیم پیمان هم با همین نتیجه تیم فخر را شکست داد.

سالن تختی میزبان مسابقات بستکبال جام رمضان شهرستان شاهرود

وی از پیگیری مسابقات بسکتبال جام رمضان شهرستان شاهرود در سالن تختی خبر داد و بیان داشت: فروشگاه ورزشی ستاره اسپرت با نتیجه 75 بر 34 تیم زغالسنگ البرز شرقی را شکست داد، تیم شیخ ابوالحسن خرقانی نیز به دلیل عدم حضور هیئت بسکتبال دامغان با نتیجه 20 بر صفر برنده اعلام شد، تیم دانشگاه شاهرود 64 بر 33 فروشگاه ورزش اسپرت را مغلوب کرد و تیم بسکتبال پیشکسوتان نیز 46 بر 98 مغلوب تیم شیخ ابوالحسن خرقانی شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود ادامه داد: از سری مسابقات قهرمانی استان سمنان دیدار دو تیم بسکتبال نونهالان شرق استان بین تیم های بسکتبال نونهالان شاهرود در محل سالن تختی این شهر برگزار شد که در نهایت تیم شاهرود با اقتدار موفق شد تیم دامغان را با نتیجه 51 بر 39 بدرقه کند.

رحیمیان همچنین در خاتمه از دیدارش همراه اعضاء کمیسیون ورزش به اتفاق نماینده شهرستان با فرماندار جدید شاهرود خبر داد و ابراز داشت: در این دیدار پیرامون مسائل و مشکلات ورزش شاهرود بحث و تبادل نظر شد.