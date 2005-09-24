به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي واليبال ژاپن موفق شد در رقابتهاي قهرماني مردان آسيا تيم كره جنوبي قهرمان دوره گذشته را با نتيجه 3 بر2 شكست دهد. كانك مربي كره جنوبي دراين مورد گفت: ما خيلي تلاش كرديم.اما سعي ما براي پيروزي برژاپن كافي نبود. يوئتا سرمربي ژاپني نيزگفت : سه بازي دردورمقدماتي باعث شد تا ما هرروزآماده تربه ميدان بياييم.
وي گفت: ما ايران را دستكم نمي گيريم و روي اين تيم حساب ويژه بازكرده ايم ، بورگئود سرمربي تيم استراليا هم گفت: دفاع و توپ گيري ايران عالي بود، اما توان تيم ايران بيش از اينهاست و فكرمي كنم درمسابقات هاي آتي بهترظاهرخواهد شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" پارك كي وون و ماركوراكو سرمربي و آناليزگرتيم ملي ايران شب گذشته با بازيكنان جلسه فني گذاشتند، دراين نشست پارك به طور جداگانه با اميرحسين و سعيد معروف پاسورهاي تيم جلسه گذاشت و تاكيتك و تدابير جديدش را براي بازي با ژاپن شرح داد.
پارك به بازيكنان تيم ملي گفت: اگربه حرفها و نكته هايي كه اشاره مي كنم گوش كنيد ، ژاپن را شكست خواهيد داد. لازم به ذكر است كه مسابقات قهرماني مردان واليبال آسيا در تايلند برگزار مي شود و تيم كشورمان امروز به مصاف ژاپن مي رود. اين تيم در اولين بازي استراليا را شكست داده بود.
مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا - تايلند
تيم ملي ايران امروز به مصاف ژاپن مي رود/ جلسه فني پارك با ملي پوشان
تيم ملي واليبال كشورمان امروز در حالي به مصاف تيم ملي ژاپن مي رود كه اين تيم روز گذشته موفق شد تيم كره جنوبي را شكست دهد.
به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي واليبال ژاپن موفق شد در رقابتهاي قهرماني مردان آسيا تيم كره جنوبي قهرمان دوره گذشته را با نتيجه 3 بر2 شكست دهد. كانك مربي كره جنوبي دراين مورد گفت: ما خيلي تلاش كرديم.اما سعي ما براي پيروزي برژاپن كافي نبود. يوئتا سرمربي ژاپني نيزگفت : سه بازي دردورمقدماتي باعث شد تا ما هرروزآماده تربه ميدان بياييم.
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