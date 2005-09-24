تيم ملي ايران امروز به مصاف ژاپن مي رود/ جلسه فني پارك با ملي پوشان

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي واليبال ژاپن موفق شد در رقابتهاي قهرماني مردان آسيا تيم كره جنوبي قهرمان دوره گذشته را با نتيجه 3 بر2 شكست دهد. كانك مربي كره جنوبي دراين مورد گفت: ما خيلي تلاش كرديم.اما سعي ما براي پيروزي برژاپن كافي نبود. يوئتا سرمربي ژاپني نيزگفت : سه بازي دردورمقدماتي باعث شد تا ما هرروزآماده تربه ميدان بياييم.

وي گفت: ما ايران را دستكم نمي گيريم و روي اين تيم حساب ويژه بازكرده ايم ، بورگئود سرمربي تيم استراليا هم گفت: دفاع و توپ گيري ايران عالي بود، اما توان تيم ايران بيش از اينهاست و فكرمي كنم درمسابقات هاي آتي بهترظاهرخواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" پارك كي وون و ماركوراكو سرمربي و آناليزگرتيم ملي ايران شب گذشته با بازيكنان جلسه فني گذاشتند، دراين نشست پارك به طور جداگانه با اميرحسين و سعيد معروف پاسورهاي تيم جلسه گذاشت و تاكيتك و تدابير جديدش را براي بازي با ژاپن شرح داد.

پارك به بازيكنان تيم ملي گفت: اگربه حرفها و نكته هايي كه اشاره مي كنم گوش كنيد ، ژاپن را شكست خواهيد داد. لازم به ذكر است كه مسابقات قهرماني مردان واليبال آسيا در تايلند برگزار مي شود و تيم كشورمان امروز به مصاف ژاپن مي رود. اين تيم در اولين بازي استراليا را شكست داده بود.