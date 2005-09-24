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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۳

پاسخ گستاخي هاي جديد انگليس را چگونه دهيم(2)

قائم مقامي: از دولت خبيث انگليس اين پليدي انتظار مي رفت // بايد با اقدامي اصولي به انگليس فهماند كه با يك كانون مصمم رو به رو است

قائم مقامي: از دولت خبيث انگليس اين پليدي انتظار مي رفت // بايد با اقدامي اصولي به انگليس فهماند كه با يك كانون مصمم رو به رو است

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد قائم مقامي سخنگوي سياسي حزب الله ايران از دولت خواست كه در روابط خود با سه كشور اروپايي تجديدنظر كند.

حجت الاسلام و المسلمين قائم مقامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" و در واكنش به تلاش انگليس براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل تصريح كرد: گرچه از دولت خبيث انگليس اين پليدي انتظار مي رفت، اما دولت ايران بايد سطح روابط خود را با انگليس كاهش دهد.

وي ادامه داد : جمهوري اسلامي ايران بايد در روابط خود با كشورهاي آلمان و فرانسه و ديگر كشورهايي كه از طرح انگليس حمايت كردند نيز تجديد نظر كند.

اين عضو ارشد حزب الله ايران، در عين حال ميزان كاهش روابط ايران با انگليس و اتحاديه اروپا را منوط به نظر دولت دانست و گفت: "گاه دولت تشخيص مي دهد كه بايد روابط خود را با كشوري قطع كند و يا سفير يك كشور را اخراج كند و گاهي فقط روابط تجاري و اقتصادي خود را تقليل مي دهد".

  قائم مقامي افزود: دولت بايد با اقدامي اصولي، روابط خود با انگليس كه سردمدار معاندت با ايران اسلامي شده است را به گونه اي تعريف كند كه سران اين كشور و پيروان آنها بفهمند با يك كانون مصمم و جدي رو به رو هستند.

وي در ادامه از دولت انگليس با عنوان "دولت كثيف" ياد كرد و از "رسوا شدن آنان كه ايران را متهم به تحركات تروريستي در عراق مي كردند"، ابراز خرسندي نمود.

اين روحاني فعال در عرصه سياست در خاتمه متذكر شد "جمهوري اسلامي ايران مي تواند با درخواست اعاده حيثيت، از اين مساله به عنوان اهرم فشار عليه انگليس استفاده كند".

کد مطلب 232959

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