به گزارش خبرگزاری مهر، به زودی می توان وارد اتومبیل شد و به مقصد رسید بدون اینکه حتی راننده فرمان اتومبیل را لمس کند. در هفته های اخیر، تبلیغات پیرامون اتومبیل هایی که با استفاده از فناوری های روز، رانندگی را آسان می کنند، افزایش یافته است. "نیسان" وعده داده که تا سال 2020 اتومبیل هایی را با قیمت مناسب تولید خواهد کرد، اتومبیل هایی که بدون راننده قابل استفاده هستند. "والئو" یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان قطعات خودرو فرانسه نیز پژوهش های متعددی را در زمینه تولید اتومبیل های مستقل انجام داده است.



پیش بینی می شود، موضوع ساخت اتومبیل های هوشمند و مستقل که یکی از مهم ترین موضوعات نمایشگاه اتومبیل فرانکفورت ( 12 سپتامبر 2014 مصادف با 20 شهریور 1393) است، توجه بسیاری را به سوی خود معطوف کند. در این زمینه گوگل نیز علی رغم جدا بودن از دنیای خودروسازان به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است.



خودروسازان تکنولوژی های متعددی برای تولید اتومبیل های بدون راننده مانند امکان دید سیصد و شصت درجه، مدیریت اتومبیل در صورت رسیدن به موانع و در نهایت شناخت مسیر را آغاز کرده اند. این ابزارها برای عملکرد صحیح نیاز به شناخت از زیر ساخت های جاده ای و در نتیجه دسترسی به اینترنت دارند.

مبارزه غول های خودروسازی

"سباستین آمیشی"، کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو در این رابطه می گوید: "از هم اکنون تا سال 2020 ، فروش این نوع خودروها سه برابر می شود و به پانزده میلیارد یورو در سراسر جهان خواهد رسید. در سال های اخیر، گروه هایی مانند گوگل بدون حضور قبلی در بازار اتومبیل به این زمینه علاقه مند شده اند. از سوی دیگر، اگر سازندگان خودرو بخواهند بخش فناوری را به تولیدات خود بیافزایند باید هزینه اضافه شده آن را نیز مد نظر قرار دهند.



به غیر از گوگل، نوکیا، اپل، سامسونگ و "آی. بی. ام" (شرکت ماشین آلات بین ‌المللی کسب و کار) را نیز باید به تازه واردهای این بازار جدید افزود. "آمیشی" می افزاید: "بسیاری از این گروه ها که تجربه ای در زمینه خودروسازی ندارند تنها به دلیل نگرانی وارد این حوزه شده اند؛ آنها نگران هستند که با تولید خودروهای مستقل و مجهز به اینترنت، بازار اسمارت فون های داخل اتومبیل را از دست بدهند."



تمام فعالان عرصه تولید خودرو که سابقه طولانی در این بخش دارند با پتانسیل های بازار آشنا هستند اما ریسک های مرتبط با ورود اتومبیل های متصل به اینترنت را نیز می شناسند. "رمی کورنوبر"، کارشناس اتومبیل در شرکت مشاوره ای "اولیور وایمن" در پایان این طور نتیجه گیری می کند: "در برخی صنایع با ورود تازه واردها، حضور فعالان قدیمی کم رنگتر شده و حتی بعضی از آنها به طور کامل از بازار حذف شده اند؛ در نتیجه، اگر خودروسازان می خواهند به این وضعیت دچار نشوند باید خود را با تحولات و فناوری های روز تطبیق دهند"