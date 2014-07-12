آیین‌ نامه معافیت پزشکی مشمولان خدمت سربازی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ ٢١ اردیبهشت ١٣٩٣بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - کشور - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره (١) ماده ٣٩ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب ١٣٩٠ - آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را تصویب کردند.

بر اساس ماده (٢) آیین نامه ، مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر توان و سلامتی جسمی و روانی در چهار دسته تقسیم بندی شده اند. همچنین طبق ماده (٣) این آیین نامه همه مشمولان، به هنگام اعزام به خدمت باید از نظر سلامت جسمی و روانی توسط یک پزشک مورد معاینه قرار گیرند.بر اساس ماده (٦) این آیین نامه هم ، در صورتی که پزشک مشمولی را سالم تشخیص دهد و وی در این مورد اعتراض داشته باشد و یا مشمولی توسط این پزشک (پزشک اول) دارای شرایط برای خدمت تشخیص داده نشود پرونده این افراد برای اظهار نظر به شورای شهرستان احاله خواهد شد. همچنین در ماده 10آیین نامه آمده است: رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص عضو یا بیماری‌هایی که بر اساس ضوابط این آیین‌نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد.

همچنین طبق ماده 11 این آیین نامه مشمولان مقیم خارج از کشور که درخواست رسیدگی به وضعیت معافیت پزشکی دارند، از طریق نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود یا نزدیکترین نمایندگی تعیین‌شده، به پزشک معتمد معرفی می‌شوند.

این آیین نامه در (٢٨) ماده و با امضاء معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - کشور - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه ابلاغ شده است.