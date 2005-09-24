آلمان در انتظار ائتلاف بزرگ

به گزارش خبرگزاري مهر، روز گذشته نمايندگان احزاب دمكرات مسيحي ( CDU ) و سوسيال مسيحي ( CSU ) به منظور دستيابي به ائتلاف براي تعيين صدراعظم آتي آلمان با نمايندگان حزب سبز ( GRUENE ) به گفتگو و تبادل نظر نشستند .

" راينهارد بوتيكوفر " رئيس حزب سبزها و " كلاديو روت " دبير كل اين حزب پس از اين ديدار و گفتگوي 80 دقيقه اي خاطر نشان كردند كه نمي توانند با اتحاد دمكرات مسيحي ها و سوسيال مسيحي ها به ائتلاف دست يابند .

به نظر مي رسد كه سبزها در صدد احياي قدرت گذشته خود بوده و به آساني با احزاب رقيب در انتخابات پارلماني تن به ائتلاف نمي دهند .

شرايط كنوني حاكم بر حزب سبز با توجه به تاسيس 25 ساله اين حزب در آلمان تاكنون سابقه نداشته است .

" يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان نيز با كناره گيري خود از رياست سبزها اين حزب را با انتخاب رئيس آتي درگير كرد .

از سويي ديگر ائتلاف جامائيكا ( احزاب دمكرات آزاد ، سبز و اتحاد دمكرات مسيحي و سوسيال مسيحي ) نيز به نتيجه نرسيده بود .

در حال حاضر تنها ائتلاف بزرگ مي تواند به كمك آلمانها بشتابد. ائتلاف ميان سوسيال دمكرات ها و اتحاد دمكرات مسيحي ها و سوسيال مسيحي ها تنها راه ممكن براي انتخاب بي دغدغه صدراعظم آتي در آلمان است .

ناظران سياسي معتقدند كه اين دو حزب عمده آلماني از نظر اصولي در بسياري از زمينه‌ها از جمله پيشبرد اصلاحات اقتصادي در اين كشور با يكديگر اختلاف نظر اساسي ندارند و تنها بايد در روش‌ها با هم به اشتراك مواضع دست پيدا كنند.

به گزارش مهر، توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اختلاف نظر ديگري نيز براي تشكيل چنين ائتلافي وجود دارد و آن خواست هر يك از طرفين براي تصاحب مقام صدراعظمي اين كشور است زيرا مهمترين دستاورد انتخابات پارلماني اين كشور پس از كسب كرسي هاي پارلمان توسط نمايندگان، تعيين صدر اعظم اين كشور خواهد بود.

در اين ميان حزبي كه بيشترين كرسي‌هاي مجلس را تصاحب كرده باشد ، در حقيقت تعيين‌كننده صدراعظم آتي آلمان خواهد بود و در سال هاي گذشته بويژه پس از جنگ جهاني دوم، نيز احزابي كه آراي بيشتري در مجلس اين كشور بدست آورده‌ اند، معمولا رئيس حزب خود را به عنوان صدراعظم انتخاب كرده‌اند.

اين درحالي است كه حزب سوسيال دمكرات حاضر به ارائه چنين امتياز بزرگي به رقيب نيست و حتي خود " گرهارد شرودر" صدر اعظم فعلي آلمان نيز به طور تلويحي اين مساله را اعلام كرد .

نتايج اخرين نظرسنجي كه روز گذشته از سبكه تلويزيوني ان 24 اعلام شد ، نشان مي دهد كه 47 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي خواهان به قدرت رسيدن " آنجلا مركل " به عنوان صدراعظم آتي آلمان است .

اين نظرسنجي همچنين خاطر نشان كرد : 44 درصد از مردم آلمان موافق انتخاب مجدد " گرهارد شرودر " در سمت صدراعظم اين كشور هستند .

اين در حالي است كه همين گروه برگزار كننده نظرسنجي اخير پيش از انتخابات پارلماني اعلام كرده بودند كه مردم اين كشور علاقمندند تا " شرودر " بار ديگر بر مسند صدارت اعظمي تكيه بزند .