عدم ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت برگ برنده اين كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه اتريشي را نوشت : سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس هنوز گزينه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را منتفي نمي دانند.

اين روزنامه نوشت : اين در حالي است كه هيات ايراني شركت كننده در نشست آژانس حتي يك گام به عقب برنداشته است و بر محق بودن اين كشور در دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميزاصرار مي ورزد .

استاندارد در ادامه مدعي شد: كشورهايي كه از فناوري هسته اي روز برخوردارند، بيش از همه نگران اين مساله هستند كه ايران بار ديگر توانسته فرصتي به دست آورد تا فاصله خود را با داشتن تسليحات هسته اي كم كند.

اين روزنامه اتريشي همچنين تصريح كرد : به هر حال آنچه تاكنون مشخص شده اين است كه نقطه نظرات اتحاديه اروپا و ايران بر سر برنامه هسته ‌اي اين كشورتفاوت هاي فاحشي دارد .

استاندارد احتمال برخورد ميان ايران و اتحاديه اروپا را اجتناب ناپذير دانست و در اين زمينه نوشت : بايد زمان بگذرد و به تدريج شيوه برخوردها روشن تر شود.