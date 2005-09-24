"مجيد سرسنگي"به اداره كل هنر هاي نمايشي مي رود

احتمال تصدي "مجيد سرسنگي "به رياست اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت ارشاد قوت گرفت و خسرو نشان نيز قراراست به عنوان مشاور هنري در كنار دكتر ايماني خوشخو به فعاليت خود ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، "مجيد سرسنگي" كه گزينه قطعي معاونت هنري براي رياست اداره كل هنرهاي نمايشي بوده اما پذيرش اين پيشنهاد را مشروط كرده است .

منابع اين خبر در باره محتواي شروط دكتر سر سنگي به خبرنگار ما اطلاعاتي نداد.

همچنين يك منبع آگاه خبر از ماندن خسرونشان رئيس قبلي هنرهاي نمايشي در مجموعه معاونت هنري وزارت ارشاد داد و گفت: دكتر نشان نيز در سمت مشاوره معاونت هنري به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

مجيد سرسنگي فارغ التحصيل دكتراي تئاتر ، نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر بوده كه سالهاست در سمتهاي مختلف مديريت هنري و مشاور در عرصه تئاتر دفاع مقدس و ديگر گونه هاي تئاتري حضور داشته .