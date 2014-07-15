به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از د رپ، اين فيلم با عنوان «مردان خوب» ساخته ميشود و شين بلك كارگردان «مرد آهني 3» فيلمنامه اش را نوشته است.
بلك كه فيلمنامهنويس مجموعه «سلاح مرگبار» هم بوده است اين فيلم را كارگرداني ميكند. او كه با ساخت «كيس كيس بنگ بنگ» در سال 2005 به شهرت رسيد با اين فيلم بار ديگر به اين ژانر بازميگردد.
بلك با نوشتن فيلمنامه «سلاح مرگبار» در سال 1987 موفقيت زيادي كسب كرد و امكان ساخته شدن فيلم هاي بعدي بر اين فيلم نيز به وجود آمد اما او با تهيه كنندگان براي كشتن شخصيت ريگس كه لم گيبسون نقشش را بازي مي كرد به توافق نرسيد و به همين دليل از اين پروژه كنار كشيد.
فيلم «مردان خوب» در دهه 70 در لس آنجلس مي گذرد و دو شخصيت اصلي آن جكسون هيلي كه از اعتياد به الكل جان سالم به در برده و هالند مارچ بر سر ماجراي قتل يك ستاره فيلم هاي غيراخلاقي با هم همكار ميشوند. اما موضوع اصلي اين است كه عمه دختر معتقد است او را زنده ديده است. مارچ به پول نياز دارد و به همين دليل اين پرونده را قبول ميكند.
براي اين فيلم جديد بلك بار ديگر با جوئل سيلور به عنوان تهيه كننده همكار مي شود و او همان فردي است كه در «سلاح مرگبار» نيز با وي همكاري كرده بود.
بلك فيلمنامهنويس كهنهكاري است كه جديدترين پروژه اش نوشتن فيلمنامه «مرد آهني 3» و كارگرداني آن بود. او با اين پروژه فروشي 1.2 ميليارد دلاري را در سراسر جهان تجربه كرد.
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