موضوع حجاب مختص بانوان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین نیازی پیش از ظهر شنبه در دومین همایش با عنوان "حجاب سه نقطه" بیان کرد: رعایت عفت و حیا جزو ارکان اصلی دین است و این امر باید حتی در کلام افراد رعایت شود زیرا دردین اسلام به موضوع عفت و حیا بسیار تاکید شده است.

به عقیده وی امروزه حجاب و عفاف زیر مجموعه قاعده کلی و بزرگتری به نام اخلاق است. وجود آن در جامعه نه تنها به نشاط جامعه کمک می کند بلکه امنیت روانی و اجتماعی را به همراه می آورد زیرا اقدام های بازدارنده اجتماعی در برخورد با موضوع حجاب و عفاف در جامعه باید به صورت اقدام های تکمیلی باشد و باید راهکارهای فرهنگی با اثرهای طولانی مدت و پایدار ارایه شود.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد فارس بااشاره به خلقت زن ومرد گفت: از آنجایی که همانگونه زن برای مرد مایه آرامش هستند، باید معیارهای دین را رعایت کنند و فرهنگ حجاب وعفت را به گونه ای منتقل کنند که این فرهنگ در جامعه ترویج پیدا کند.

حجت الاسلام نیازی خانواده را نخستین پایگاهی دانست که می تواند بر مقوله ی حجاب و عفاف تاثیرگذار باشد.

وی اضافه کرد: بر پوشش فرزندان خانواده ها را باید مسئول دانست وتصریح کرد: باید فرزندان را در رعایت حجاب به گونه ای تربیت کنند که متناسب با فرهنگ جامعه ای که در آن زندگی می کنند پوشش داشته باشند زیرا آنان می توانند درسیاست گذاری کلان فرهنگی در جهت دهی و تقویت عفاف و حجاب نقش موثری ایفا کند.

در استان فارس به مناسبت هفته حجاب که از 21 تیرماه بمدت یک هفته برگزار خواهد شد بیش 20 عنوان برنامه در 1090 کانون فرهنگی مساجد استان برگزار می شود.