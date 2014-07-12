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۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

واریز یارانه نقدی تیرماه در هفته جاری

واریز یارانه نقدی تیرماه در هفته جاری

یارانه نقدی 45500 تومانی تیرماه 93 در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، سومن یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به ازای هر نفر در فاز دوم هدفمندی یارانه ها -مربوط به تیرماه 93 - در روزهای آینده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها همچنان 45 هزار و 500 تومان است که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت نام کرده اند، تعلق می گیرد.

بر این اساس، با احتساب اینکه بیش از 74 میلیون ایرانی در سایت رفاهی ثبت نام کرده اند، دولت مبلغی حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه نقدی درنظر گرفته است.

کد مطلب 2329755

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