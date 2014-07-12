تشریح آخرین وضعیت پرونده کهریزک

آیت الله محسنی گرکانی در حاشیه مراسم ختم آیت الله محمدی گیلانی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: پرونده قضات تعلیق شده کهریزک در معرض رسیدگی است اما پیچیدگی هایی دارد.

وی افزود: در این زمینه کارشناسان باید اظهارنظرهای لازم را انجام دهند تا پرونده از هر جهت مهیای صدور رای شود.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص شخصیت آیت الله گیلانی نیز گفت: ایشان فردی بودند که به فرمایش امام (ره) لبیک گفتند و 10 سال ریاست دیوان عالی کشور را برعهده داشته و خدمات ارزنده ای از خود به جای گذاشتند.