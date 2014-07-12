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۲۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

رئیس دیوانعالی کشور در پاسخ به مهر:

تشریح آخرین وضعیت پرونده کهریزک

تشریح آخرین وضعیت پرونده کهریزک

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده قضات تعلیق شده کهریزک پس از اعلام نظرهای کارشناسی درخواست شده وارد مرحله صدور رای می شود.

آیت الله محسنی گرکانی در حاشیه مراسم ختم آیت الله محمدی گیلانی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: پرونده قضات تعلیق شده کهریزک در معرض رسیدگی است اما پیچیدگی هایی دارد.

وی افزود: در این زمینه کارشناسان باید اظهارنظرهای لازم را انجام دهند تا پرونده از هر جهت مهیای صدور رای شود.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص شخصیت آیت الله گیلانی نیز گفت: ایشان فردی بودند که به فرمایش امام (ره) لبیک گفتند و 10 سال ریاست دیوان عالی کشور را برعهده داشته و خدمات ارزنده ای از خود به جای گذاشتند.

 

 

کد مطلب 2329759

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