كرجي ها نسبت به ثبت نام در آموزشگاههاي غير مجاز هوشيار باشند

علي اصغر شفيعي خورشيدي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج گفت : متأسفانه برخي خانواده ها فرزندان خود را بدون هيچ گونه شناخت از آموزشگاه ثبت نام مي كنند و پس از مدتي به دنبال بروز مشكل به دنبال شناسايي هويت آموزشگاه مي روند.

شفعيي خورشيدي افزود : خانواده ها هنگام ثبت نام دانش آموز خود در آموزشگاههاي علمي آزاد كنكور ، تقويتي و زبانهاي خارجي بايد از داشتن موافقتنامه اصولي آموزشگاه مطمئن شوند و يقين حاصل كنند كه نوع مجوز آموزشگاه مطابق با آيين نامه هاي ارسالي از سوي آموزش و پرورش است .

وي خاطر نشان كرد : ابلاغ مدير آموزشگاه با مهر معتبر و شهريه مصوب براي آموزشگاه بايد در معرض ديد عموم باشد و برنامه آموزش هفتگي در دفتر آموزشگاه نصب شده باشد .

دادستان كرج با اشاره به ضرورت داشتن فضاي متناسب با نوع فعاليت آموزشگاه و نصب تابلوي نام آموزشگاه اظهار داشت : پرونده پرسنلي كاركنان آموزشگاه بايد روشن باشد و به هيچ عنوان شناسنامه ثبت نام كننده به جاي چك و براي تضمين دريافت نشود .

خورشيدي ادامه داد : چنانچه آموزشگاهي به صورت غير واقعي براي ثبت نام و جذب دانش آموزان تبليغ مي كند خانواده ها بايد با هوشياري نسبت به شناخت صاحبان آموزشگاه اقدام كنند تا دچار عواقب ثبت نام در آموزشگاههاي غير مجاز نشوند.

وي با تأكيد بر رعايت اصول اسلامي و فرهنگي در آموزشگاهها تصريح كرد : تشكيل كلاسهاي مختلط و برگزاري كلاسهاي خصوصي در آموزشگاهها غير قانوني است و كلاسهاي معرفي شده بايد در موعد مقرر به كار خود پايان دهند .

دادستان عمومي و انقلاب كرج يادآور شد : درصورت به حد نصاب نرسيدن تعداد ثبت نام كنندگان در يك كلاس مسئول آموزشگاه موظف به استرداد شهريه است و والدين بايد از تشكيل يا عدم تشكيل كلاس فرزندان خود آگاه شوند.

وي همچنين برخورداري از امكانات ايمني و رعايت اصول سلامتي و تجيهزات كافي از جمله سيستم برق ، گاز ،كپسول آتش نشاني و رعايت بهداشت در آموزشگاه را ضرور خواند و گفت : مواردي كه عنوان مي شود بر اساس اصل 156 قانون اساسي و قاعده پيشگيري و بند 3 ماده 130 برنامه پنج ساله سوم دولت جمهوري اسلامي درخصوص آموزشگاههاي علمي آزاد كنكور ، تقويتي و زبانهاي خارجي است .

دادستان عمومي و انقلاب كرج با اشاره به بازديدهاي غير مترقبه از آموزشگاههاي سطح شهر و هوشياري دادسراي كرج نسبت به اين مسئله از تمام شهروندان كرجي خواست با دقت مراقب دختران و پسران جوان خود باشند و در دام تبليغات غير واقعي برخي سودجويان گرفتار نشوند بلكه با تحقيق و رعايت موارد ياد شده از صلاحيت آموزشگاه اطمينان حاصل كنند .

گفتني است بر اساس قانون مجوز آموزشگاههاي علمي تنها از سوي آموزش و پرورش صادر مي شود و بر همين اساس معرفي آموزشگاههاي متخلف با آموزش و پرورش و برخورد قانوني با آنان بر عهده نيروهاي قضايي است .