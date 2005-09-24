كوفي عنان : نبايد در مورد نتايج تحقيقات حريري پيش داوري كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف ، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد هرگونه پيش داوري را درخصوص نتايج تحقيق مربوط به پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد لبنان رد كرد و گفت : سوري ها دراين خصوص هيچ معامله اي را آمريكايي ها انجام نداده اند.

عنان روزگذشته درديداربا كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا در واشنگتن درخصوص پيش داوري هايي كه در مورد نتايج پرونده ترور حريري صورت گرفته است، ابراز نگراني كرد و اظهارداشت : هنوز زود است درمورد نتايج سفر دتليو مهليز رئيس تيم تحقيق ترور حريري به دمشق اظهار نظر كنم.

وي همچنين خبر روزگذشته روزنامه "واشنگتن پست" ، مبني بر اينكه مقامات سوريه درتلاش هستند تا با تيم تحقيق ترور حريري معامله كنند را تكذيب كرد و گفت : سوري ها از تمايلشان براي انجام چنين معامه اي با من مذاكره نكردند



دبيركل سازمان ملل متحد درادامه افزود : تاكنون هيچ مسئول سوري در رابطه با اين پرونده متهم نشده است.

روزنامه گاردين نوشته بود :يك منبع نزديك به تيم مستقل بررسي ترور رفيق حريري كه از سوي سازمان ملل براي اين كار مامورشده است، گفت : بازرسان سازمان ملل در ماه آينده ميلادي، مستقيما دولت سوريه را مسئول ترور رفيق حريري اعلام خواهند كرد.



شايان ذكر است رئيس تيم تحقيق ترور حريري هفته گذشته درادامه تحقيقات و بازجويي از 4 تن از فرماندهان سابق دستگاه هاي امنيتي سوري كه در لبنان به سر مي بردند، به دمشق رفت.



آخرين خبر درباره اين پرونده حاكي است كه بازرسان تيم تحقيق روز گذشته به ماموريت خود در سوريه پس از انجام تحقيقات مورد نظر از چند مسئول امنيتي سوري پايان دادند.