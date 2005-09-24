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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۵

معاون برنامه ريزي و توسعه پترو پارس درگفت وگو با مهر :

سهم پتروپارس در بازار هاي بين المللي افزايش مي يابد

معاون برنامه ريزي و توسعه شركت پترو پارس گفت : شركت پترو پارس با حضور در چند پروژه خارجي ، سهم خود را در پروژه هاي نفتي و در بازارهاي بين المللي افزايش مي دهد .

محمد همايون صدر در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت : حضور در بازارهاي بين المللي به يكي از مهمترين برنامه هاي شركت پترو پارس تبديل شده  به گونه اي كه قراراست شركت پتروپارس با همكاري با شركتهاي خارجي در پروژه هاي ديگر كشورها نيز شركت كند .

وي افزود : فعاليت مستمر شركت پتروپارس به عنوان يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت ملي نفت مي تواند نقش مهمي در بين المللي شدن شركت ملي نفت و شركت پتروپارس ايفا كند .

وي درپاسخ به اين سوال كه آيا شركت پتروپارس توان حضور در بازارهاي بين المللي دارد، گفت : اين توان يك روزه به دست نيامده است، چرا كه شركت پتروپارس با حضور در پروژه هاي داخلي توانسته امروز سهم خود را در پروژه هاي بين المللي افزايش دهد .

وي اضافه كرد : شركت پتروپارس تاكنون درچند مناقصه نفتي دركشورهاي خارجي شركت كرده است؛ اما به دليل وجود فضاي رقابتي نمي توان درباره آنها اطلاعاتي را ارايه كرد .

به گزارش خبرنگار ما ، چندي پيش قرارداد واگذاري بلوك شماره هفت ميدان نفتي رافا در كشور ونزوئلا با مساحت 540 كيلومتر و نفت درجاي 18 ميليارد بشكه به شركت پتروپارس واگذار شد .

کد مطلب 232979

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