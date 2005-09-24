وزيران خارجه،كشور و دفاع در كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر مي شوند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علاوه بر بررسي روند اجلاس اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و آخرين وضع پرونده هسته اي ايران ؛ كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي سه شنبه اين هفته ميزبان متكي وزير امور خارجه است تا درخصوص سفر خود و همچنين سفر هيات عاليرتبه ايراني به سازمان ملل و مذاكرات هسته اي با ساير كشورها گزارشي را به اعضاي كميسيون ارائه دهد.

روز چهارشنبه نيز پور محمدي وزير كشور براي پاسخگويي به سئوال علي اكبر آقايي نماينده سلماس و سوال عشرت شايق نماينده تبريز در اين كميسيون حاضر مي شود.

همان روز سردار سرتيپ پاسدار مصطفي محمد نجار وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به سئوال علي اكبر آقايي نماينده سلماس پاسخ مي دهد.

علي اكبر آقايي درخصوص محور سئوال خود از وزيران دفاع و كشور به خبرنگار"مهر" گفت: درباره آخرين اقدامات دولت درباره مسائل و موضوعات امنيتي منطقه و فعاليت گروهك هاي سياسي پژاك و پ ك ك و نارضايتي مرزنشينان از وزير سابق كشور و دفاع و اطلاعات سئوال كرده بودم كه اكنون قرار است وزيران دولت جديد به آن پاسخ گويند.

بررسي و گفتگو پيرامون پذيرش دو عضو جديد جهت كميسيون از بين نمايندگان متقاضي و بررسي لايحه قانوني تشكيل پليس فضايي نيز از ديگر دستور كارهاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است.

بررسي طرح تفكيك املاك و اراضي واقع در محدوده خدماتي به وسيله شهرداريها، بررسي لايحه تبديل سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان اجراي كيفرها و اقدامات تاميني و تربيتي، بررسي لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان، بررسي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مهمترين دستور كار كميته امنيت داخلي و شوراهاي كميسيون امنيت ملي در هفته جاري است.

در كميته روابط خارجي كميسيون نيز لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس ، بررسي لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و پروژه اصلاحي برخي مواد آن ، لايحه موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان و انتخابات هيات رئيسه كميته روابط خارجي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

كميته دفاعي كميسيون امنتي ملي وسياست خارجي مجلس نيز ادامه بررسي لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بين المللي و بررسي لايحه ناظر بر اجراي معاهده منع گسترش، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها را در دستور كار خود دارد.