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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۲

اين هفته و براي پاسخگوبي به سئوالات نمايندگان؛

وزيران خارجه،كشور و دفاع در كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر مي شوند

منوچهر متكي ، مصطفي پورمحمدي و سردار نجار وزيران خارجه، كشور و دفاع اين هفته و براي پاسخ به سئوالات چند نماينده در كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر مي شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علاوه بر بررسي روند اجلاس اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و آخرين وضع پرونده هسته اي ايران ؛ كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي سه شنبه اين هفته ميزبان متكي وزير امور خارجه است تا درخصوص سفر خود و همچنين سفر هيات عاليرتبه ايراني به سازمان ملل و مذاكرات هسته اي با ساير كشورها گزارشي را به اعضاي كميسيون ارائه دهد.

روز چهارشنبه نيز پور محمدي وزير كشور براي پاسخگويي به سئوال علي اكبر آقايي نماينده سلماس و سوال عشرت شايق نماينده تبريز در اين كميسيون حاضر مي شود.

همان روز سردار سرتيپ پاسدار مصطفي محمد نجار وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  به سئوال علي اكبر آقايي نماينده  سلماس پاسخ مي دهد.  

علي اكبر آقايي درخصوص محور سئوال خود از وزيران دفاع و كشور به خبرنگار"مهر" گفت: درباره آخرين اقدامات دولت درباره مسائل و موضوعات امنيتي منطقه و فعاليت گروهك هاي سياسي پژاك و پ ك ك  و نارضايتي مرزنشينان از وزير سابق كشور و دفاع و اطلاعات سئوال كرده بودم كه اكنون قرار است وزيران دولت جديد به آن پاسخ گويند. 

بررسي و گفتگو پيرامون پذيرش دو عضو جديد جهت كميسيون از بين نمايندگان متقاضي و بررسي لايحه قانوني تشكيل پليس فضايي نيز از ديگر دستور كارهاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است.  

بررسي طرح تفكيك املاك و اراضي واقع در محدوده خدماتي به وسيله شهرداريها، بررسي لايحه تبديل سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان اجراي كيفرها و اقدامات تاميني و تربيتي، بررسي لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان، بررسي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مهمترين دستور كار كميته امنيت داخلي و شوراهاي كميسيون امنيت ملي در هفته جاري است. 

در كميته روابط خارجي كميسيون نيز لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كنفدراسيون سوئيس ، بررسي لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و پروژه اصلاحي برخي مواد آن ، لايحه موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان و انتخابات هيات رئيسه كميته روابط خارجي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

كميته دفاعي كميسيون امنتي ملي وسياست خارجي مجلس نيز ادامه بررسي لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بين المللي  و بررسي لايحه ناظر بر اجراي معاهده منع گسترش، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها را در دستور كار خود دارد.

کد مطلب 232983

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