احتمال اخراج "ريچارد دالتون" از ايران // سفير انگليس درتهران به وزارت امور خارجه احضار مي شود

ريچارد دالتون در حاشيه ملاقات با دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در سعد آباد

اين مقام مسوول دقايقي پيش و در پاسخ به پيگيري هاي خبرنگار "مهر" درباره موضع انگليس در قبال پرونده هسته اي كشورمان افزود : اين تصميم صبح روز شنبه به " ريچارد دالتون " ابلاغ مي شود.

وي گفت : محمد حسين عادلي سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن نيز احتمالا روز يكشنبه به تهران مراجعه خواهد كرد.

وي درباره اتخاذ تصميمات تندتري عليه اين كشور از جمله اخراج سفير و يا قطع ارتباط ميان تهران و لندن ، گفت : اين موارد از جمله تصميماتي است كه تنها به نظر وزارت امور خارجه باز نمي گردد.

وي در عين حال گفت : پيشتر و در موارد قبلي به دولت انگليس اطلاع داده بوديم كه افكار عمومي در ايران ديد روشني نسبت به رفتارهاي اين كشور عليه ملت ايران ندارند .