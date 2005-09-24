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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

تكرار // يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه در گفتگو با "مهر":

احتمال اخراج "ريچارد دالتون" از ايران // سفير انگليس درتهران به وزارت امور خارجه احضار مي شود

احتمال اخراج "ريچارد دالتون" از ايران // سفير انگليس درتهران به وزارت امور خارجه احضار مي شود

يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد كه سفير انگليس درتهران صبح روز شنبه به وزارت امور خارجه احضار خواهد شد.

 

ريچارد دالتون در حاشيه ملاقات با دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در سعد آباد

اين مقام مسوول دقايقي پيش و در پاسخ به پيگيري هاي خبرنگار "مهر" درباره موضع انگليس در قبال پرونده هسته اي كشورمان افزود : اين تصميم صبح روز شنبه به " ريچارد دالتون " ابلاغ مي شود.

وي گفت : محمد حسين عادلي سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن نيز احتمالا روز يكشنبه به تهران مراجعه خواهد كرد.

وي درباره اتخاذ تصميمات تندتري عليه اين كشور از جمله اخراج سفير و يا قطع ارتباط ميان تهران و لندن ، گفت : اين موارد از جمله تصميماتي است كه تنها به نظر وزارت امور خارجه باز نمي گردد.

وي در عين حال گفت : پيشتر و در موارد قبلي به دولت انگليس اطلاع داده بوديم كه افكار عمومي در ايران ديد روشني نسبت به رفتارهاي اين كشور عليه ملت ايران ندارند .

کد مطلب 232985

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