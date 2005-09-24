كاهش 26 معاونت و 168 دفتر و اداره كل از دستگاههاي دولتي

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ،ايجاد فرهنگ منطقي كردن تشكيلات و پرهيز از ارايه پيشنهاد براي گسترش بي رويه تشكيلات در دستگاههاي دولتي از آثار مثبت ناشي از عملكرد اين كميته مي باشد.

به موجب اين گزارش علمي شدن روند بررسي و تصويب اساسنامه هاي دستگاههاي اجرايي و شركت هاي دولتي از ديگر نتايج عملكرد كميته مذكور اعلام شده است.

گزارش مذكور حاكي است كميته هماهنگي امور تشكيلات دستگاههاي دولتي از تاريخ شروع به كار خود در بهمن ماه 1380 تاكنون 55 جلسه برگزار كرده و در مورد نمودار تشكيلاتي ، تعداد پست هاي سازماني ، بررسي اساسنامه ها و بررسي ادغام ، انحلال و تغييرعنوان در واحدها و دستگاههاي دولتي تصميماتي اتخاذ نموده است.