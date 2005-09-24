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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۲

تا پايان تير ماه:

ميدان نفتي منصوري بيش از 35 درصد پيشرفت كرد

طرح توسعه ميدان نفتي منصوري در نيمه اول سال آينده مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، طرح توسعه ميدان نفتي منصوري كه از اوايل سال گذشته آغاز شده تا پايان تير ماه سالجاري بيش از 35 درصد پيشرفت داشته است.

براساس اين گزارش هدف از  طرح توسعه ميدان مذكور، توسعه مخزن آسماري اين ميدان تا سقف توليد روزانه يكصد هزار بشكه نفت خام در روز ( در فاز اول ) و افزايش سقف توليد روزانه تا يكصد و پنجاه هزار بشكه نفت خام ( در فاز دوم ) است.

در جريان اجراي طرح توسعه ميدان نفتي منصوري ، عمليات برداشت و پردازش لرزه نگاري ، مطالعه جامع مخزن و مطالعات زيست محيطي همچنان ادامه دارد.

پيمانكاران اصلي اين طرح شركت بين المللي " ادكوكيش" و " شركت عمليات اكتشاف " هستند.

کد مطلب 232998

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